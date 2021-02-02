أخبار الزمالك.. باتشيكو يمنع الراحة بعد الهزيمة من المحلة.. ومصطفى محمد يسجل أول أهدافه مع جالاتا سراي

نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار المهمة عن نادي الزمالك في الساعات الماضية نعرضها لكم..













قرر البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك، خوض الفريق تدريباته غدًا الأربعاء بملعب النادي وذلك لبدء الاستعداد لمواجهة الاتحاد السكندري والمقررة إقامتها الأحد المقبل في الجولة الثانية عشرة للدوري الممتاز.

















فاز الفريق الأول لرجال كرة السلة بنادي الزمالك بقيادة مديره الفني الإسباني أوجوستي بوش، على نظيره الاتحاد السكندري الذي يقوده فنيًا أحمد مرعي بنتيجة 87 - 86، في إطار الجولة الثانية من دوري سوبر السلة للموسم الحالي 2020 - 2021.

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قال أيمن يونس نجم نادي الزمالك الأسبق، إن أداء لاعبي الفريق الأول لكرة القدم أمام المحلة أصابه الرعونة مشيرًا إلى أن اللاعبين أصابهم إحساس تحقيق الفوز بسهولة وإنتهاء المباراة عقب هدف التونسي فرجاني ساسي.













قاد مصطفي محمد فريقه جالاتا سراي لتحقيق الانتصار علي إسطنبول باشاكشهير بثلاثة أهداف نظيفة، في الجولة ٢٣ لبطولة الدوري التركي.

















تمكن فريق غزل المحلة من تحقيق أولى انتصاراته بالدوري المصري بعد الفوز الزمالك بهدفين مقابل هدف في اللقاء الذي جمع بينهما ضمن منافسات الجولة الـ 11.