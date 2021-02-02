برلمانى يطالب بإعداد مشروع قومي للتمور لزيادة صادرات مصر إلى 100 مليار دولار

اكد النائب مجدي الوليلي عضو مجلس النواب عن محافظة الاسكندرية، إن الصناعة مريضة ومرضها ليس اليوم وهي مشاكل ليست وليدة اليوم ولا تتحملها وزيرة الصناعة الحالية.





وتابع الوليلي في كلمته بالجلسة و العامة تعقيبا على بيان وزير التجارة والصناعة قائلا :" انا لا اريد التهويل ولا التهوين ولكن الوقت قصير وهناك تحديات عديدة، فاين دور المراكز التكنولوجية وتحديث الصناعة ونحن نسعى الى ان نصل بصادرتنا الى 100 مليار دولار وسبل المنافسة غير موجودة.









واضاف " الوليلي" ان شركات قطاع الاعمال مكبلة بالديون وضرب مثال بصناعة السكر مشيرا الى ان خدمة الدين على الطن لبعض المصانع تتعدى الالف جنيه لسكر ينتج على هامشه صناعات كثيرة منها السكر والبنجر والمولاس.





ودعا النائب مجدي الوليلي وزيرة الصناعىة تبني الصناعات القائمة على الزراعة لزيادة نسبة الصادرات المستهدفة والتوسع في الصناعات القائمة زراعة التمور خاصة ان الرئيس تبنى زراعة 5 مليون نخلة ويتولد منها الكثير من الصناعات وهناك دول اعتمدت على صناعات لمنتجات زراعية ونجحت في ذلك وهناك صناعات عديدة في مصر يمكن الاعتماد عليها من انتاج وزراعة التمور في تعليب التمر وتصديره.





جاء ذلك تعقيبا على بيان وزير التجارة والصناعة اليوم في اطار عرض الوزراء لبرنامج الحكومة " مصر تنطلف " والذي بدأ ببيان الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء.





وشهدت الجلسة تعقيب عدد كبير من النواب حيث تساءلت النائبة سميرة الجزار عن فائدة وجود 43 مكتب تمثيل تجارى بالخارجوهل و دورها فى خلق فرص تصديرية جديدة جديدة لمصر وهل تم تصدير أصناف للأسواق مطالبة بتقيم اداء هذه المكاتب التي تكلف مصر الكثير بشكل سنوي.





وسالت ايضا سميرة الجزار وزيرة الصناعة حول دور مكاتب التمثيل ايضا لجذب الاستثمارات وما حجمها فى العام الماضى.



