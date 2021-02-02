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رغم كورونا.. مصر للطيران: انتظام تسيير الرحلات الجوية

الثلاثاء 02/فبراير/2021 - 09:23 م
الطيار رشدى زكريا
الطيار رشدى زكريا
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البهي عمرو
قال الطيار رشدى زكريا رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران، إن هناك انتظام فى تسيير الرحلات، وأن الشركة مستورة فى عملها رغم تأثير جائحة فيروس كورونا بنسبة تتراوح بين 40 إلى 50 %.
 
وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " آخر النهار" المذاع على قناة النهار، تقديم الإعلامي تامر أمين، أن الحركة ضعيفة و ذلك بسبب كورونا.
ولفت إلى أن أى شئ يحدث بشأن كورونا فى أى مكان يكون له تأثير على حركة الطيران.

وفى نفس السياق تحدث الطيار رشدى زكريا رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران، عن المهندس الراحل أبو طالب الدرجلى، وقال إنه كان من خيرة العاملين بالشركة و حب زملائه كان غير عادي، معلقًا " الراحل كان له شعبية قوية".

وأضاف، أن الراحل خرج معاش بعد إدارته شركة الصيانة و تم انتدابه لخبرته و كفاءته الكبيرة.

ولفت إلى أن الراحل توفى خلال عمله واثناء لقاء تلفزيوني مع أحد القنوات التلفزيونية، مؤكدًا :" الراحل كان يحب عمله".

وفى نفس السياق قال تامر أمين أن الراحل توفى أثناء لقاءه بقناة سي بي سي أكسترا.

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