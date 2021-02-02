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أخبار البلد

يستهدف تحقيق الأمن ومكافحة الإرهاب.. ماذا يعني استضافة مصر لمقر المنتدى العربي الاستخباري

الثلاثاء 02/فبراير/2021 - 09:20 م
صدى البلد
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محمد إبراهيم
شهدت مصر أمس، افتتاح مقر "المنتدى العربي الاستخباري"، وذلك بحضور رئيس جهاز المخابرات العامة المصرية، وعددًا من  من رؤساء أجهزة المخابرات العربية.

وقد لعبت مصر الدور الرئيسي في إنشاء هذا المنتدى الذي يعد الأول من نوعه في المنطقة، مما يعكس ضرورة توحيد الجهود العربية في إطار مكافحة الإرهاب وتبادل الرؤى الاستخباراتية، في إطار هذا المنتدى الذي يمثل إطارا مشتركا لتحقيق هذا الهدف.

ويهدف "المنتدى العربي الاستخباري"، تعزيز العمل المشترك، وذلك لصون الأمن القومي العربي، من خلال تبادل الرؤى ووجهات النظرـ للتعامل مع التحديات المتسارعة التي تواجه المنطقة العربية، خاصةً مكافحة الإرهاب والفكر المتطرف والجريمة المنظمة، بما يساعد على تحقيق الأمن والاستقرار لكافة الدول العربية.

كما يهدف المنتدى أيضا لوضع آلية قوية وداعمة للتعاون الاستخباراتي الوثيق بين الدول العربية ، فضلًا عن العمل على وضع منظومة متكاملة ومحكمة لمكافحة الإرهاب تعتمد على تقاسم الأدوار وتبادل الخبرات والتحديث والتطوير المستمر لآليات المواجهة في هذا الشأن، كذلك العمل على استعادة الاستقرار في دول المنطقة، لاسيما التي تشهد حالة من السيولة وتعصف بها الأزمات، وتسعى التنظيمات الإرهابية للاستقرار والتمدد فيها، مدعومة بقوى خارجية إقليمية ودولية تستهدف صناعة الفوضى من أجل السيطرة على مقدرات أوطاننا العزيزة.

يشار إلى أن الاجتماع الأول لرؤساء الأجهزة الاستخباراتية العربية في إطار هذا المنتدى عقد في النصف الثاني من فبراير 2020 في القاهرة.
يستهدف تحقيق الأمن ومكافحة الإرهاب.. ماذا يعني استضافة مصر لمقر المنتدى العربي الاستخباري
يستهدف تحقيق الأمن ومكافحة الإرهاب.. ماذا يعني استضافة مصر لمقر المنتدى العربي الاستخباري
يستهدف تحقيق الأمن ومكافحة الإرهاب.. ماذا يعني استضافة مصر لمقر المنتدى العربي الاستخباري
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