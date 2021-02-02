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درجات علمية مشتركة مع جامعات عالمية.. الخشت يكشف تفاصيل إنشاء جامعة القاهرة الدولية

الثلاثاء 02/فبراير/2021 - 09:23 م
محمد الخشت
محمد الخشت
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هاني حسين
قال الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، تعليقا على إنشاء الفرع الدولي للجامعة بمدينة 6 أكتوبر، إنه يتم السير في كل الملفات بالتوازي، ومنها تطوير التعليم والبحث العلمي، وإضافة قيمة مضافة إلى الاقتصاد المصري عبر التوسع، وزيادة عدد الشراكات مع مؤسسات الدولة والجامعات الدولية.

وأضاف محمد عثمان الخشت، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي ببرنامج "حضرة المواطن" المذاع على قناة "الحدث اليوم"، "لدينا شراكات مع جامعات دولية كبيرة متواجدة في قائمة أفضل 50 جامعة في العالم، ومنها جامعة كمبريدج وجامعة برلين وموسكو".

وتابع محمد عثمان الخشت "جامعة القاهرة متواجدة في مراكز متقدمة داخل أفضل 8 تصنيفات في العالم، ووضعنا حجر أساس جامعة القاهرة الدولية في أبريل 2018، والفرع الدولي يعطي الطالب درجات علمية مشتركة مع الجامعات المتقدمة في مختلف التخصصات الدولية".

وأكد محمد عثمان الخشت "جامعة القاهرة الدولية تمنح الطالب درجة البكالوريوس أو الليسانس مع درجة علمية مزدوجة من جامعة القاهرة والجامعة الأخرى المشتركة معها".

ولفت محمد عثمان الخشت إلى "جامعة القاهرة الدولية متواجدة في نظام التنسيق للتقدم للجامعات وبعد دخول الطالب جامعة القاهرة، يقوم بإبداء رغبته في الاشتراك في برامج في جامعة القاهرة الدولية وبالتالي يتم إجراء اختبارات وفق معايير تحقق تكافؤ الفرص للدخول في البرامج التي تطرحها جامعة القاهرة الدولية".

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