ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تعليم

القومي للبحوث الفلكية: مرور هذا الكويكب بالقرب من مركز القمر.. اليوم

الأربعاء 03/فبراير/2021 - 09:01 ص
صورة تعبيرية
صورة تعبيرية
Advertisements
أحمد الشاهد
كشف المعهد القومي للبحوث الفلكية عن وجود ظاهرة فلكية نشهدها اليوم في سماء القاهرة.

أوضح الدكتور أشرف تادرس أستاذ الفلك بالمعهد ورئيس قسم الفلك السابق، أنه سيكون هناك مرور للكويكب "ميتيس" بجانب القمر.

اقرأ أيضًا : 


وأضاف أن هذا الكويكب سيمر على مسافة 2.77 درجة شمالا من مركز القمر، حيث نشهد هذا المرور في سماء القاهرة في تمام الساعة الرابعة مساء، موضحًا أن مرور هذه الكويكبات لا تمثل خطورة، لعدم إثارة القلق بين الناس.

وأشار إلى أننا أيضًا سنشهد مرور نجم "السنبة" على مسافة 6.80 درجة جنوبًا من مركز القمر.

وكان الدكتور جاد القاضي رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية قد أوضح خلال تصريحات خاصة لموقع "صدى البلد" أن يوم السبت الموافق 13 من شهر فبراير الجاري سيكون أول أيام شهر رجب .

حيث يتم عمل استطلاع يوم الخميس ، ويكون يوم الجمعة هو المتمم لشهر جمادى الآخر .
Advertisements
Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طرح سوبارو إمبريزا الجديدة 2021 في مصر.. تعرف على المواصفات والأسعار

أسعار هوندا CRV الجديدة في مصر

اكتشاف مادة سحرية من نبات طبيعي تقضي على فيروس كورونا فورًا | صور