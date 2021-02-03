القومي للبحوث الفلكية: مرور هذا الكويكب بالقرب من مركز القمر.. اليوم

كشف المعهد القومي للبحوث الفلكية عن وجود ظاهرة فلكية نشهدها اليوم في سماء القاهرة.





أوضح الدكتور أشرف تادرس أستاذ الفلك بالمعهد ورئيس قسم الفلك السابق، أنه سيكون هناك مرور للكويكب "ميتيس" بجانب القمر.





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وأضاف أن هذا الكويكب سيمر على مسافة 2.77 درجة شمالا من مركز القمر، حيث نشهد هذا المرور في سماء القاهرة في تمام الساعة الرابعة مساء، موضحًا أن مرور هذه الكويكبات لا تمثل خطورة، لعدم إثارة القلق بين الناس.





وأشار إلى أننا أيضًا سنشهد مرور نجم "السنبة" على مسافة 6.80 درجة جنوبًا من مركز القمر.





وكان الدكتور جاد القاضي رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية قد أوضح خلال تصريحات خاصة لموقع "صدى البلد" أن يوم السبت الموافق 13 من شهر فبراير الجاري سيكون أول أيام شهر رجب .





حيث يتم عمل استطلاع يوم الخميس ، ويكون يوم الجمعة هو المتمم لشهر جمادى الآخر .