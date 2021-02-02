دراسة تحسم موقف المتعافين من لقاح كورونا

تشير دراسة جديدة إلى أن الناجين من COVID-19 يجب أن يحصلوا على جرعة واحدة فقط من لقاح كورونا.





ووفقا لما اورده موقع "kjzz " أبلغ المصابون عن التعب أو الصداع أو القشعريرة أو الحمى بعد الجرعة الأولى أكثر من أولئك الذين لم يصابوا بالفيروس.





وجد الباحثون أيضًا أن هؤلاء الأشخاص أنفسهم قد كوّنوا أجسامًا مضادة أكثر من أولئك الذين لم يصابوا بـ COVID-19 مطلقًا وتلقوا الجرعتين .





يقترح الخبراء تغيير السياسة ، والادعاء بأن جرعة واحدة من اللقاح لن تؤثر سلبًا على عدد الأجسام المضادة.









يعاني الأشخاص الذين تم تشخيص إصابتهم سابقًا بفيروس كورونا ردود فعل شديدة تجاه جرعة اللقاح الأولى.





يعتقدون أنه يمكن أن يجنبهم أي ألم غير ضروري تم الإبلاغ عنه في اللقطة الثانية وسيحرر العديد من جرعات اللقاح.





يقول الأطباء إن الآثار الجانبية طبيعية وتظهر أن الجسم يبني استجابة مناعية.





ينصح خبراء الصحة الجمهور بتلقي اللقاح عندما يكون متاحًا لهم.



