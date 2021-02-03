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تعليم

لطلاب زراعة القاهرة.. تعرف على موعد مناقشة مشاريع التخرج

الأربعاء 03/فبراير/2021 - 01:03 ص
جامعة القاهرة
جامعة القاهرة
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مريم عزت

أصدرت إدارة كلية الزراعة بجامعة القاهرة قرار هام للطلاب المقرر عليهم التدريب الميدانى ومشروع التخرج للفصل الدراسى الاول للعام الجامعى ٢٠٢٠- ٢٠٢١ ، وهو بدء مناقشة مشاريع التخرج والتدريب الميدانى من يوم السبت الموافق ٢٧ من فبراير الجارى وحتى يوم الخميس الموافق ١١ من مارس القادم .


وكانت قد شددت كليه الزراعة جامعة القاهرة، على جميع الطلاب الالتزام بالاجراءات الاحترازية طبقا لتعليمات المجلس الاعلى للجامعات ومجلس جامعة القاهرة . 

أوضحت الكلية أن من يخالف التعليمات من ارتداء الكمامات داخل الحرم الجامعى والحفاظ على التباعد الاجتماعى يتم اتخاذ إجراءات مشددة ضده وذلك للحفاظ على صحة وسلامه الجميع من الاصابه بالفيروس .

وكان قد استعرض مجلس جامعة القاهرة، إجراءات وضوابط عملية امتحانات الفصل الدراسي الأول التي تنطلق بكليات الجامعة اعتبارًا من 20 فبراير الجاري، طبقا لقرار المجلس الأعلى للجامعات بعقد الامتحانات، ويؤديها الطلاب بمرحلتي الليسانس والبكالوريوس والدراسات العليا، مع اتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة للوقاية من فيروس كورونا المستجد، وتوفير قاعات كبيرة لتستوعب أعداد الطلاب وبما يحقق التباعد الاجتماعي الآمن، مع توفير أطقم طبية وتمريض بكل الكليات، وإعداد اللجان للطلاب من ذوي القدرات الخاصة ووجود مساعدين لهم، وتوفير سيارات الإسعاف بالحرم الجامعي.

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‎وقال الدكتور الخشت، إن الامتحانات سوف تراعي تخفيف الكثافات، وأن كليات الجامعة ستعلن الجداول النهائية للامتحانات بنهاية الأسبوع الأول من شهر فبراير الجاري، مع بدء تسكين الطلاب المغتربين والوافدين بالمدن الجامعية اعتبارًا من يوم 17 فبراير، وفق جدول زمني محدد لطلاب كل كلية، ووفقًا للإجراءات الإحترازية والاستعانة بالكواشف الحرارية وبوابات التعقيم على مداخل المدن الجامعية للكشف على الطلاب والاطمئنان على خلوهم من فيروس كورونا المستجد قبل تسكينهم.
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