ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

برلمان

زراعة البرلمان تنتهى من مناقشة 60 مادة بقانون حماية وتنمية البحيرات

الثلاثاء 02/فبراير/2021 - 09:24 م
مجلس النواب
مجلس النواب
Advertisements
فريدة محمد - ماجدة بدوي - يوسف سامح
أنتهت لجنة الزراعة والرى والأمن الغذائى بمجلس النواب، من مناقشة 20 مادة جديدة بمشروع قانون حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، ليصل إجمالى ما إنتهت اللجنة من مناقشته حتى 60مادة، من إجمالى مواد مشروع القانون البالغ عددها 69 مادة، وذلك بعدما إنتهت اللجنة من مناقشة 40 مادة بمشروع القانون خلال إجتماعاتها السابقة.

جاء ذلك خلال إجتماع اللجنة اليوم الثلاثاء، برئاسة النائب هشام الحصرى، رئيس اللجنة، وبحضور ممثلى الجهات الحكومية المختصة.
وتتعلق المواد الحديدة التى انتهت اللجنة من مناقشتها اليوم، بموارد الثروة المائية وتنظيم المزارع السمكية، وتراخيص ورسوم الصيد وموارد الثروة السمكية.

وكان النائب هشام الحصرى رئيس اللجنة،  قال انه سبق وانتهت اللجنة من مناقشة نحو ٦٠ مادة من مشروع القانون، وأجرت تعديلات على نحو 14 مادة، خلال الفصل التشريعى السابق للمجلس، مشيرا إلى أن المواد التى تم الإنتهاء منها اليوم، سبق مناقشتها و التوافق عليها خلال إجتماعات اللجنة.

وأوضح، ان مشروع القانون يهدف الى حماية تنمية واستغلال الثروات الطبيعية ومنها الثروة السمكية في كافة المسطحات المائية، مشيرا الى ان  مصر تمتلك بحيرات عديدة غير مستغلة، سواء في البحر المتوسط أو البحر الأحمر أو نهر النيل. 

وأكد الحصرى، تعظيم الاستفادة من تلك البحيرات وحسن استخدامها، من شأنه زيادة الإنتاج وتحقيق الاكتفاء الذاتي لمصر من الأسماك، وتوفير فائض للتصدير أيضا، متابعا، انه يتماشى مع توجهات الرئيس السيسى في خطواته نحو تحقيق الامن الغذائي المصرى.   
  
وأوضح ان مشروع القانون، يقضى على كافة المشكلات التي تواجه قطاع الثروة السمكية حاليا، بإنشاء جهة موحدة تتولى الاشراف على ذلك القطاع الهام.
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

زراعة النواب تقر مشروع قانون حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية

بعد موافقة النواب.. 11 معلومة عن مشروع قانون تنمية البحيرات وحمايتها من التعدى

زراعة النواب تناقش أول 9 مواد من مشروع قانون البحيرات والثروة السمكية

زراعة البرلمان تنتهى من مناقشة 40 مادة بقانون تنمية البحيرات

ترشيحاتنا

تلقى أموالا مخالفة.. النيابة العامة تبدأ التحقيق في واقعة مستريح المنيا

تعرف على السيارة الشمسية الألمانية التى لا تحتاج لشحن

بعد خسارة الزمالك من المحلة.. شردي: متعودين.. وسنظل أوفياء

بيان عاجل لـ ألمانيا بعد نجاح لقاح سبوتنيك الروسي

لاعب موهوب.. أول تعليق من مدرب جالاتا سراي على أول أهداف مصطفى محمد

أول تعليق من مصطفى محمد بعد تسجيل أول أهدافه مع جالاتا سراي ..شاهد

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. فيراري 488 تكسر كل قواعد الدهانات بإصدار مذهل

أبرزها القلب والكلى.. مخاطر غير متوقعة لتناول النودلز

تعرف على مواصفات وأسعار.. رينو كادجار موديل 2021