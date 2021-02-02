زراعة البرلمان تنتهى من مناقشة 60 مادة بقانون حماية وتنمية البحيرات

أنتهت لجنة الزراعة والرى والأمن الغذائى بمجلس النواب، من مناقشة 20 مادة جديدة بمشروع قانون حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، ليصل إجمالى ما إنتهت اللجنة من مناقشته حتى 60مادة، من إجمالى مواد مشروع القانون البالغ عددها 69 مادة، وذلك بعدما إنتهت اللجنة من مناقشة 40 مادة بمشروع القانون خلال إجتماعاتها السابقة.





جاء ذلك خلال إجتماع اللجنة اليوم الثلاثاء، برئاسة النائب هشام الحصرى، رئيس اللجنة، وبحضور ممثلى الجهات الحكومية المختصة.

وتتعلق المواد الحديدة التى انتهت اللجنة من مناقشتها اليوم، بموارد الثروة المائية وتنظيم المزارع السمكية، وتراخيص ورسوم الصيد وموارد الثروة السمكية.





وكان النائب هشام الحصرى رئيس اللجنة، قال انه سبق وانتهت اللجنة من مناقشة نحو ٦٠ مادة من مشروع القانون، وأجرت تعديلات على نحو 14 مادة، خلال الفصل التشريعى السابق للمجلس، مشيرا إلى أن المواد التى تم الإنتهاء منها اليوم، سبق مناقشتها و التوافق عليها خلال إجتماعات اللجنة.





وأوضح، ان مشروع القانون يهدف الى حماية تنمية واستغلال الثروات الطبيعية ومنها الثروة السمكية في كافة المسطحات المائية، مشيرا الى ان مصر تمتلك بحيرات عديدة غير مستغلة، سواء في البحر المتوسط أو البحر الأحمر أو نهر النيل.





وأكد الحصرى، تعظيم الاستفادة من تلك البحيرات وحسن استخدامها، من شأنه زيادة الإنتاج وتحقيق الاكتفاء الذاتي لمصر من الأسماك، وتوفير فائض للتصدير أيضا، متابعا، انه يتماشى مع توجهات الرئيس السيسى في خطواته نحو تحقيق الامن الغذائي المصرى.