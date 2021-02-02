أنا رايق لـ محمد منير تقترب من نصف مليون مشاهدة .. فيديو

اغنية "انا رايق" هى من كلمات نور الدين محمد، وألحان أحمد عمار وتوزيع أسامة الهندي.

ألبوم الفنان محمد منير "باب الجمال" يضم 5 أغان، وهي: "فينك يا حبيبي" من كلمات وألحان عبدالعزيز زين العابدين وتوزيع أمير محروس و"أنا رايق" كلمات نور الدين محمد وألحان أحمد عمار وتوزيع أسامة الهندي، و"زوق" كلمات مجدي نجيب وألحان وجيه عزيز ومن توزيع رومان بونكا، و"مسألة السن" من كلمات صلاح فايز وألحان هاني شنودة وتوزيع رومان بونكا.



