غدا .. الاجتماع الفني والمؤتمر الصحفي لمباراة الأهلي والدحيل بمونديال الأندية

قررت اللجنة المنظمة لبطولة كأس العالم للأندية إقامة الاجتماع الفني الخاص بمباراة الأهلي والدحيل في تمام الساعة الواحدة ظهرًا بتوقيت مصر باستاد المدينة التعليمية .





وسيقوم مراقب المباراة بالإعلان عن كل التعليمات الإدارية الخاصة بالمباراة مع تحديد الزي الذي سيلعب به كل فريق المباراة.





وسيقام المؤتمر الصحفي الخاص بفريق الدحيل عند الساعة السابعة والربع بتوقيت قطر بقاعة المؤتمرات الصحفية باستاد المدينة التعليمية وقد تقرر أن يقام الاجتماع الفني والمؤتمر الصحفي عن طريق القنوات الإلكترونية وتنفيذ سياسة التباعد الاجتماعي بسبب جائحة كورونا.



