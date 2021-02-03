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تعليم

مركز الدراسات البردية والنقوش ينظم سمينار الآثار المصرية القديمة بعين شمس..غدا

الأربعاء 03/فبراير/2021 - 03:03 ص
جامعة عين شمس
جامعة عين شمس
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حسام الفقي

ينظم مركز الدراسات البردية والنقوش بكلية الآثار بجامعة عين شمس سمينار الاثار المصرية القديمة .

وذلك تحت رعاية الأستاذ الدكتور ممدوح الدماطي القائم بعمل عميد كلية الآثار ، استاذ الاثار المصرية القديمة ووزير الآثار السابق، حيث يقوم  بالقاء محاضرة بعنوان صفحات من الحضارة المصرية، وذلك عبر تقنية zoom بالفيديو كونفرانس يوم الخميس المقبل الموافق الرابع من فبراير الجاري في تمام الساعة السادسة مساء.


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وفي سياق اخر شارك ٥٠ طالب كدفعة اولي من مركز خدمة  الطلاب ذوي الإعاقة بجامعة عين شمس (سمعي- حركي- بصري) برئاسة ا. د رنا الهلالي مدير المركز في البرنامج التدريبي الخاص بذوي الاحتياجات الخاصة والمقدم كمنحة مجانية من مركز تأهيل الحاسبات بالقوات المسلحة،  حيث يستمر البرنامج التدريبي لمدة شهرين ويتضمن التدريب علي برامج Office - Windows، صيانة الحاسب الآلي والهاتف المحمول والتسويق عبر الهاتف وذلك بمرافقة ا. داليا محمد امين المركز ، ا. احمد صلاح 

جدير بالذكر انه تم افتتاح مركز خدمة الطلاب ذوي الإعاقة بجامعة عين شمس منذ ديسمبر الماضي بهدف تصحيح مفهوم الدمج بحيث تصل الخدمات التعليمية للطلاب ذوي الإعاقة بصورة تناسب اعاقته مما يجعله مطلوبا بالفعل بسوق العمل وكذلك دعم وتعزيز التعليم الدامج للطلاب ذوي الإعاقة من خلال تقديم مجموعة من الخدمات المتكاملة داخل الجامعة.
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