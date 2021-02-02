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توك شو

الفنانة زينة تروي موقفا مؤثرا تسبب في التحاقها بكلية الحقوق ..فيديو

الثلاثاء 02/فبراير/2021 - 09:36 م
زينة
زينة
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هاني حسين
قالت الفنانة زينة، تعليقا على تخرجها في كلية الحقوق، "بعد الانتهاء من الثانوية العامة دخلت كلية التجارة جامعة عين شمس تلبية لرغبة والدتي".

وأضافت الفنانة زينة، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي ببرنامج "حضرة المواطن" المذاع على قناة "الحدث اليوم"، "جبت 86.5% في الثانوية العامة، وكنت شعبة أدبى، والمجموع كان كبير وكان ممكن يدخلني كلية إعلام".

وتابعت الفنانة زينة، "محبتش الدراسة في كلية تجارة وسقطت في سنوات كثيرة، ومن 4 سنوات شقيقتي عرضت عليا دخول كلية الحقوق".

وأكد الفنانة زينة، "كنت متواجدة في إحدى المحاكم ورأيت سيدة عايزة محامي ومكنش معاها 200 جنيه عشان تدخل للقاضي بمحامي؛ صعبت عليا، وكنت عايزة أساعدها، وعندما عرضت عليا أختي الالتحاق بكلية الحقوق وافقت على الفور".

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