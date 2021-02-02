منة فضالي تنشر صورا جديدة عبر انستجرام

شاركت الفنانة منة فضالي متابعيها بمجموعة من الصور لها عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام من









وعلقت منة فضالي على الصور التي ظهرت بها بإطلالة مميزة قائلة "اذا نظرت الي ما لديك في الحياة فسيكون لديك دائما المزيد.. لكن إذا ما نظرت الي ما ليس لديك في الحياة فلن يكون ليس لديك ما يكفي".





يذكر منة فضالي شاركت مؤخرا في بطولة مسلسل "قيد عائلى" من إنتاج "فنون مصر" وإخراج "تامر حمزة".









العمل بطولة الفنانين "عزت العلايلي" وصلاح عبدالله وبوسى" ومرڤت أمين،، بالإضافة إلى محمد محمود عبد العزيز ، ريم البارودى ، ميريهان حسين ' محمد نجاتى، نضال الشافعى، سيمون".







