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فن

منة فضالي تنشر صورا جديدة عبر انستجرام

الثلاثاء 02/فبراير/2021 - 09:58 م
منة فضالي
منة فضالي
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مصطفى كرم
شاركت  الفنانة منة فضالي متابعيها بمجموعة من الصور لها  عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام من 


وعلقت منة فضالي على الصور التي ظهرت بها بإطلالة مميزة   قائلة "اذا نظرت الي ما لديك في الحياة فسيكون لديك دائما المزيد.. لكن إذا ما نظرت الي ما ليس لديك في الحياة فلن يكون ليس لديك ما يكفي". 

يذكر منة فضالي شاركت مؤخرا في بطولة  مسلسل "قيد عائلى" من إنتاج "فنون مصر" وإخراج "تامر حمزة". 


العمل بطولة الفنانين "عزت العلايلي" وصلاح عبدالله وبوسى" ومرڤت أمين،، بالإضافة إلى محمد محمود عبد العزيز ، ريم البارودى ، ميريهان حسين ' محمد نجاتى، نضال الشافعى، سيمون".


وفي سياق آخر، شاركت منة فضالى في مسلسل "حب عمرى" تأليف فداء الشندويلى وإخراج عبد العزيز حشاد، وبطولة هيثم شاكر وسهر الصايغ ومى القاضى وأحمد كرارة وحنان سليمان وأمانى كمال وديانا هاشم وسامح الصريطى وتامر فرج وعدد آخر من الفنانين
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