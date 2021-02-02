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توك شو

علقت محاليل.. إيمي طلعت زكريا تكشف تفاصيل تعرضها لوعكة صحية.. فيديو

الثلاثاء 02/فبراير/2021 - 09:43 م
ايمي طلعت زكريا
ايمي طلعت زكريا
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هاني حسين
كشفت الفنانة إيمي طلعت زكريا، عن تفاصيل حالتها الصحية بعد تعرضها لوعكة مفاجأة.

وقالت إيمي طلعت زكريا، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي ببرنامج "حضرة المواطن" المذاع على قناة "الحدث اليوم"، "سافرت الغردقة مؤخرا وبعد تغيير نوعية الطعام شعرت بتعب كبير".

وأضافت إيمي طلعت زكريا "توجهت إلى المستشفى وعملت تحاليل وعلقت محاليل، وتعرضت لوعكة صحية كبيرة ولكنني في تحسن مستمر  وانا خرجت اليوم من المستشفى وبصحة جيدة".
 
ومن جانبه، قال الإعلامي سيد علي، موجها حديثه لـ إيمي طلعت زكريا "ألف سلامة عليك، وأنت الغالية بنت الغالي، ربنا يرحمه ويغفرله، وأنا بحب والدك وأقدرك كثيرا".

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