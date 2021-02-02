مدير الحماية المدنية السابق يكشف سبب استمرار اشتعال النيران في عمارة فيصل.. فيديو

قال اللواء ممدوح السابق ، الحريق الذي نشب في مبنى فيصل ظل مشتعلا لعدة أيام بسبب احتواء البناية على مخزونات قابلة للاشتعال وكميتها كبيرة ومنها مسحوق التنر والبنزين والكاوتش . عبدالقادر مدير الحماية المدنية بالقاهرةمبنىأيامعلىوالبنزين





وأضاف عبد القادر خلال مداخلة هاتفية في برنامج " مساء دى ام سى " المذاع علي قناه "دى ام سى ، المخزن المتواجد بداخل البناية مغلق "مصمت " بالكامل وليس له فتحات تهوية او شبابيك وهذا ما جعل الحمل الحراري لا يخرج إلى الخارج وبالتالي البناية أصبحت قطعة ملتهبة من الداخل .





واوضح عبد القادر ، تم بمعدات ثقيلة حتى يتم خرق البناية لعمل فتحات تهوية لخروج الادخنة والنيران من داخل البناية مؤكدا أن درجة الحرارة داخل البناية كانت عالية جدا . الاستعانةثقيلةحتىأن