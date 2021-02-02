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برلمان

وزيرة الصناعة تعلن تخصيص مصانع جاهزة لصغار المستثمرين.. تفاصيل

الثلاثاء 02/فبراير/2021 - 09:47 م
وزيرة الصناعة
وزيرة الصناعة
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فريدة محمد - ماجدة بدوي - يوسف سامح
قالت وزيرة نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، إن توجه الدولة حاليًا يقوم على إجراء مراجعة لملف تخصيص الأراضى للصناعات، مؤكدة أنها لن تطرح أراضٍ جديدة، إلا بعد مراجعة ما تم تخصيصه من قبل، للتأكد من استغلال الأرض فى النشاط الصناعى.

كان ذلك أثناء ردها على تعقيب النواب على بيانها الذى ألقته اليوم بالجلسة العامة للبرلمان، حول أداء وزارتها.

وأكدت أنها ستترك الأرض للجادين فقط، أما غير الجادين فسوف تسحب الأرض منهم.

وردًا على مطالبة النائب محمد السلاب، وكيل لجنة الصناعة، بتخصيص أراضٍ لصغار المستثمرين لإنشاء مشروعات صغيرة، أوضحت الوزيرة، أن التوجه الجديد للدولة هو عدم تخصيص أراضٍ لصغار المستثمرين، خوفًا عليهم من عدم قدرتهم على البناء، بل سيتم تخصيص مصانع جاهزة لهم، بحد أقصى 8 وحدات للمصنع، ويمكن أكثر من ذلك.

وأضافت "نسعى لحلول وتيسيرات عديدة للصناعة والمستثمرين، وكذلك لحل التشابكات بين الوزارة والوزارات الأخرى التى لها علاقة بالصناعة والمشروعات، حيث لا نعمل بمعزل عن بعض".

وكان النائب محمد مصطفى السلاب، وكيل لجنة الصناعة بمجلس النواب، طالب بتوفير أراضٍ للمشروعات الصغيرة، لاسيما أن هناك دولًا حققت نهضة صناعية بعد اهتمامها بتلك المشروعات.

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