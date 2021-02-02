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فن

خرجت من المستشفى.. تطورات الحالة الصحية لـ إيمي طلعت زكريا

الثلاثاء 02/فبراير/2021 - 09:57 م
صدى البلد
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محمد نحلة

كشفت الفنانة إيمي طلعت زكريات عن تطورات حالتها الصحية، مؤكدة أنها أصبحت بخير. 


ولفتت خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "حضرة المواطن"، على فضائية "الحدث اليوم"، مع الإعلامى سيد على الى، أنها خرجت من المستشفي بعد أن تعرضت لوعكه صحية بسبب تغيير الجو والأكل.


و نشرت إيمي عبر حسابها صورتين لها وكتبت:""والله كنت رايحة الغردقة يومين أغير جو بكل نشاط وحيوية قضيتهم في المستشفى.. الحمد لله على كل شىء".


يذكر أن  الفنان الكوميدى طلعت زكريا في شهر أكتوبر 2019 داخل أحد مستشفيات الدقي إثر تدهور حالته بعد صراع طويل مع المرض.


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