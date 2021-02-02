شادي محمد يقدم روشتة للأهلي لتحقيق نتائج إيجابية في مونديال الأندية ..فيديو

علق شادي محمد، لاعب النادي الأهلي السابق، على الأهلي في كأس العالم للأندية في قطر، قائلًا إن النادي الأهلي يمثل الكرة الأفريقية والمصرية، وهو اسم كبير وتاريخ كبير في البطولات. مشاركةالأهليللأنديةالأهلييمثل الكرةوالمصرية،





وأضاف شادي محمد، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي ببرنامج "حضرة المواطن" المذاع على قناة "الحدث اليوم"، "أنا كنت من الجيل اللي جاب مركز ثالث في بطولة كأس العالم للأندية".

وتابع شادي محمد "هناك فروق بين لاعبي الأهلي ولاعبي بايرن ميونخ بسبب اختلاف الظروف والإمكانيات والاحترافية، وبطل أوروبا هو المرشح الأول للفوز ببطولة كأس العالم في كل عام".





وأكد شادي محمد "المدير الفني ومجلس الإدارة وجماهير النادي الأهلي عليهم عامل كبير من تخفيف الضغط على اللاعبين من أجل تحقيق مراكز متقدمة في البطولة".





واختتم شادي محمد " يجب إ زالة أي ضغط على لاعبي النادي الأهلي، واللعب بأريحية وتمثيل الكرة المصرية والأفريقية بشكل مشرف".