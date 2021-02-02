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النيابة الإدارية تكشف مصير العقارات المجاورة والمسئولين عن عقار الدائري الذي ما زال مشتعلا حتى الآن

الثلاثاء 02/فبراير/2021 - 09:56 م
استمرار اشتعال عقار
استمرار اشتعال عقار الدائري لليوم الرابع على التوالي
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ندى رأفت

عقب المستشار محمد سمير ، المتحدث باسم هيئة النيابة الإدارية ، حول استمرار تصاعد الأدخنة لليوم الرابع على التوالي من عقار الدائري المشتعل ، إن تم فتح تحقيق بأمر من مستشار الهيئة " حلمي العمدة " ، للتحقيق في هذه الواقعة والعقار بصفة خاصة ، مشيرًا إلى أن المستشار حلمي أصدر عدة قرارات ، منهم تكوين لجنتين متخصصتين .

وأتابع " محمد سمير " في مداخلة هاتفية مع برنامج " الحياة اليوم " المُذاع على فضائية " الحياة " ، أن تكون لجنة خاصة بشركة الكهرباء لمعرفة كيفية تم توصيل لهذه العقار المخالف ، والإجرارات التي اتُخذت ، مضيفًا أن تكون اللجنة الأخرى من بعض المهندسيين المتخصصين في جهاز التفتيش على أعمال البناء ، من أجل فحص الأمور بشكل شامل وتقديم التقرير للنيابة ، لإتخاذ الاجراءات اللازمة .

وأضاف المتحدث باسم هيئة النيابة الإدارية ، أن هذا العقار تم بناءه منذ 2013 ، مشيرًا إلى أن هناك عقارات مجاورة لعقار الدائري الذي التهمته النيران ، وبعضها مخالف للقانون أيضًا ، معقبًا : " يتم تكليف اللجنة امتدادًا لاستكمال الاجراءات فيما يتعلق بالعقارات المجاورة وذلك بعد إثبات أنها مخالفة ".

وأشار " سمير " ، إلى أن المخالفات التي ستوجه للمسئولين في هذا الحي ، حالة ثبوت وجودهم أثناء بناء هذه العقارات دون اتخاذ الاجراءات اللازمة ، هي : بناء عقار بدون ترخيص دون اتخاذ أي إجراء ، الاجراءات المتعلقة بوقف أعمال البناء أثناء البناء ، الاجراءات المتعلقة بتحرير محاضر المخالفة ، الاجراءات المتعلقة بتحصيل الغرامات لكلل دور مخالف من هذا العقار ، الاجراءات المتعلقة بتعطيل العقار لحركة الطريق والبناء خارج الحيز العمراني ، والبناء على الأراضي الزراعية .


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