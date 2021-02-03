ظهور فيروس نيباه.. البحوث الزراعية: الخفافيش مخزن للفيروسات والأمراض.. ونناشد بعدم التعامل المباشر معهم.. والفلاحين: اغسلوا الفاكهة جيداً

مركز البحوث الزراعية :

نناشد المواطنين بعدم التعامل المباشر مع الخفافيش

الشطة الحارة وغاز الفوسفين من أهم سبل مكافحة الخفافيش

الخفافيش مخزن للفيروسات والأمراض نظرًا لقوة جهازه المناعى

الفلاحين: ننصح المواطنين بغسيل الفاكهة جيدًا.. وعدم المتاجرة فى الخفافيش





يثير فيروس "نيباه"، مخاوف العلماء من تفشي وباء جديد بعد ظهوره فى الصين، وحتى الآن لم يظهر فى مصر، وتعد خفافيش الفاكهة وهى متواجدة بمصر مصدرًا للفيروس، ونرصد فى التقرير التالى طرق مكافحة الخفافيش حال تواجدها في أي مكان.





ناشد الدكتور أحمد رزق أستاذ مكافحة الحيوانات الضارة بمركز البحوث الزراعية بوزارة الزراعة ، جميع المواطنين بعدم التعامل المباشر مع الخفافيش وعند رصد أى خفاش في أى منطقة يجب إبلاغ الجمعيات الزراعية أو المجلس المحلي للمدينة .

وأشاد أستاذ مكافحة الحيوانات الضارة خلال تصريحات لـ "صدى البلد" بدور وزارة الزراعة في مكافحة الحشرات والحيوانات الضارة حتى أن مركز البحوث قام بدراسات علي الخفافيش علي الرغم من قلتها في مصر .

وأضاف "رزق" أن الخفافيش يعد مخزناً للفيروسات والأمراض نظراً لقوة جهازه المناعى، ولكن هناك أنواعاً منه مفيدة لأنه يتغذى علي الحشرات وفي نفس الوقت يساعد في تلقيح النباتات .

وأكد أنه لابد من التعامل مع الخفافيش بشكل أكاديمي خاصة في ظل القلق السائد بسبب فيروس كورونا ، مطالبا بضرورة الخروج ببرنامج وطني لحصر الأماكن التى ظهر فيها الخفافيش لمكافحتها والحصول علي عينات منها وتحليلها للخروج بأبحاث عالمية .





وفى ذات السياق، ناشد حسين أبو صدام نقيب الفلاحين، الحكومة بتشديد الرقابة على المتاجرة في الخفافيش خاصة أنه ثبت أنها مصدر للعدوى من الفيروسات مثل كورونا ، وفيروس نيباه الذى ظهر حاليا فى الصين، كما طالب بالقضاء على المنازل القديمة والمهجورة لأنها تحتوى على الخفافيش.

وأشار " أبو صدام " خلال تصريحات لـ "صدى البلد "، إلى أن الخفافيش ليست منتشرة في مصر حتى خفاش الفاكهة، ولكن علينا الحذر في التعامل، ولا بد من غسل الفاكهة جيدا قبل تناولها للتأكد من خلوها من أى فيروسات.





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وأضاف " نقيب الفلاحين " أن خفاش الفاكهة المتسبب فى فيروس نيباه نادرا مايتواجد فى مصر ، موضحا انه لا بد من اكتمال جميع الحلقات لينتقل الفيروس من الخفاش إلى الإنسان في مصر وتتكون هذه الحلقات من ظهور الخفاش وإصابته بالفيروس ، وأيضا وجود الفاكهة التي تحمل الفيروس ومواطن لا يغسل الفاكهة.





ولفت أبو صدام إلى ان ليست كل انواع الخفافيش تنقل الأمراض، ولكن علينا توخى الحذر فى التعامل مع جميع أنواع الزواحف

كما قدم الدكتور أحمد رزق، أستاذ مكافحة الحيوانات الضارة بمركز البحوث الزراعية بوزارة الزراعة في تصريحات لـ "صدى البلد"، خطوات مكافحة الخفافيش عند إيجادها في وكر مهجور.

وأضاف "رزق" أن أولى الخطوات هى غلق جميع منافذ الوكر الذي تم رصد الخفافيش فيه لفترة من ٤٨ لـ ٧٢ ساعة لأنها ستمنع عنها الغذاء والماء وهو ما يسهم في وفاتها.

وتابع "ينصح التخلص من الخفافيش في وقت الظهيرة لأنها أقل نشاطا في هذا التوقيت، كما أنها تكون متجمعة بالآلاف في منطقة واحدة"، موضحا أنه من الأفضل تحسبا لوجود فيروسات يتم تطهير المكان بالكلور والمياه قبل المكافحة.

وأكد أن ثالث الخطوات تكمن فى حرق شطة سودانى مع الكبريت حتى يتم صعود الأدخنة التى تقضي علي الخفافيش أو استخدام المواد التى تنتج غاز الفوسفين مثل الفوسفوكين والفوسفيد، مع مراعاة استمرار غلق النوافذ.

وقال إنه بعد ٤٨ ساعة تتم العودة إلي المكان لرش مبيدات حشرية لأن الخفافيش تحمل حشرات وطفيليات وبهذا يتم القضاء عليها.

ونوه أستاذ الحشرات الضارة بالبحوث الزراعية، بأهمية إعادة تعقيم المكان بالمياه والكلور مرة أخرى، كما أنه لابد من أن يتم التخلص من الخفافيش الميتة إما بالحرق وإما بالدفن.