غادة علي: تنسيقية الشباب كيان يضم كوادر سياسية لتمكينهم

قالت النائبة غادة علي، إن "تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين" هي كيان شبابي يضم كوادر سياسية سواء كانت حزبية أو مستقلة، موضحة أن التنسيقية فى الأساس لتمكين الشباب.





وأضافت "علي"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "آخر النهار" المذاع على قناة "النهار"، تقديم الإعلامي تامر أمين، أن الجميع تحدث لسنوات طويلة عن تمكين الشباب كنوع من الديكور لتزيين المؤتمرات.





ولفتت النائبة، إلى أنه منذ بداية 2017 وبعد عمل مؤتمرات الشباب بقرار من الرئيس عبد الفتاح السيسي، من هنا علم الجميع أن صوت الشباب سيكون مسموعًا.





وأوضحت أن الرئيس عبد الفتاح السيسي كان المشجع الأول لاستمرار التنسيقية، مؤكدة أن هناك فيديو شهيرًا للرئيس السيسي وهو يطالب الشباب بتكوين التنسيقية وبالاستمرار.





وأشارت إلى أن هدف التنسيقية هو المصلحة العامة للدولة، ولذلك الجميع يعمل من أجل مصر.



