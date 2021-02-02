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أخبار العالم

وزير الدفاع الأمريكي يوجه صفعة لـ ترامب بشأن تعيين أتباعه في البنتاجون

الثلاثاء 02/فبراير/2021 - 09:53 م
الرئيس الأمريكي دونالد
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
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شيماء مصطفى
أقال وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، المئات من أعضاء الهيئات الاستشارية في البنتاجون، وأطاح بمرشحي إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب في اللحظة الأخيرة وكذلك المسؤولين الذين عينتهم الإدارات السابقة.

ووفقًا لصحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية، وبهذا الإجراء الذي تم اتخاذه أمس الاثنين، ويدخل حيز التنفيذ اعتبارًا من 16 فبراير الجاري، نجح أوستن في تجنب إقالة الأعضاء ـ الذين عينتهم إدارة ترامب ـ بشكل انتقائي.

وقال مسؤول دفاعي في إيجاز للصحفيين إن أوستن يعتقد أن "هذه هي الطريقة الأكثر عدلًا وإنصافًا".

وكانت هذه الخطوة متوقعة الأسبوع الماضي عندما علق وزير الدفاع الأمريكية عملية تعيين مرشحي إدارة ترامب في المجالس الاستشارية للبنتاجون.

وقال المتحدث الصحفي باسم وزارة الدفاع الأمريكي جون كيربي إن الوزير لويد أوستن بدأ مع فريق عمله إجراء مراجعة شاملة للسياسات في البنتاجون، تشمل مراجعة التعيينات التي قامت بها إدارة ترامب في عدد من المجالس الاستشارية. 

وكانت التعيينات التي جرت في الفترة الأخيرة من عهد ترامب، قد أثارت شكوكا وانتقادات كثيرة، سواء من الديمقراطيين أو من بعض الجمهوريين، لأنها ضمت شخصيات ما زالت تردد حتى الساعة نظرية المؤامرة وسرقة الانتخابات.

ومن أبرز الذين تم إيقاف تعيينهم مؤقتا، كوري ليواندوفسكي وديفيد بوسي، اللذين شغلا منصب مدير حملة ترامب الانتخابية في 2016.
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