محمد حجازي: الرئيس الكونغولي يزور مصر للاستعانة بخبراتها في رئاسة الاتحاد الأفريقي.. فيديو

قال السفير محمد حجازي مساعد وزير الخارجية الأسبق ، الرئيس الكونغولي سوف يتراس الاتحاد الأفريقي في دورته الحالية خلال أيام وجاء الى مصر لان مصر دولة لها مرجعية للدول الافريقية ويتبادلان معنا جميع الخبرات . الأسبقيتراسالأفريقيدورتهأيامالىالافريقيةويتبادلان





وأضاف محمد حجازي خلال مداخلة هاتفية في برنامج "مساء دى ام سى" المذاع علي قناه " دى ام سى " ، مصر تقوم بدعم كوادر الكونغو الديمقراطية لإدارة ملف رئاسة الاتحاد الافريقي كما أكد أن الرئيس الكونغولي اكد دعمة الكامل لمصر في قضية سد النهضة .



