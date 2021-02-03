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محمد حجازي: الرئيس الكونغولي يزور مصر للاستعانة بخبراتها في رئاسة الاتحاد الأفريقي.. فيديو

الأربعاء 03/فبراير/2021 - 04:01 ص
الرئيس الكونغولي
الرئيس الكونغولي و الرئيس السيسي
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إبراهيم القادري
قال السفير محمد حجازي مساعد وزير الخارجية الأسبق ، الرئيس الكونغولي سوف يتراس الاتحاد الأفريقي في دورته الحالية خلال أيام وجاء الى مصر لان مصر دولة لها مرجعية للدول الافريقية ويتبادلان معنا جميع الخبرات .

وأضاف محمد حجازي خلال مداخلة هاتفية في برنامج "مساء دى ام سى" المذاع علي قناه " دى ام سى " ، مصر تقوم بدعم كوادر الكونغو الديمقراطية لإدارة ملف رئاسة الاتحاد الافريقي كما أكد أن الرئيس الكونغولي اكد دعمة الكامل لمصر في قضية سد النهضة .

واوضح محمد حجازي ، ان اثيوبيا الان مستقرة بسبب توقف الصراع في منطقة تيجراي وهذا يساعد رئيس الوزراء الإثيوبي الآن على اتخاذ  قرار بخصوص سد النهضة .
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