أحمد سعد الدين يحيل بيان وزيرة الصناعة للجان المختصة للدراسة

حال المستشار أحمد سعد الدين، وكيل مجلس النواب، بيان وزيرة التجارة والصناعة، حول أداء وزاتها، إلى اللجان المختصة، لدراسته وإعداد تقرير بشأنه وعرضه على المجلس.





وشهدت الجلسة استعراض الوزيرة نيفين جامع لرؤية وخطة عمل وزارة التجارة والصناعة فى ضوء برنامج الحكومة الصادر فى عام 2018 وذلك أمام الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار حنفى جبالى رئيس المجلس.





وكانت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، أكدت أن عام 2020 كان عامًا استثنائيًا على الاقتصاد العالمى ومن ثم الاقتصاد المصرى حيث شهد ظروفً صعبة كان لها تأثير كبير على تباطؤ حركة التجارة الدولية وغلق عدد كبير من المصانع فى معظم دول العالم.





وأشارت إلى قيام وزارة التجارة والصناعة باتخاذ العديد من السياسات والتدابير الاقتصادية بدعم وتوجيه من الرئيس عبد الفتاح السيسى ورئيس مجلس الوزراء أثمرت عن تبنى العديد من المبادرات لدعم الصناعة الوطنية ومساندتها بإجراءات وقرارات فورية استثنائية ساهمت فى تخفيف حدة هذه الأزمة على الصناعة المصرية بل ومساندتها فى الحفاظ على معدلات الإنتاج والتصدير لمختلف الأسواق الخارجية.





وقالت إن قطاع الصناعة المصرية يمثل رافد رئيسى ومحورى فى تنفيذ خطط الدولة للتنمية المستدامة وذلك من خلال مساهمته فى الناتج المحلى الإجمالى وتوفير فرص العمل.





ولفتت إلى أنه على الرغم من التداعيات السلبية لانتشار جائحة كورونا عالميًا إلا أن الصناعة المصرية قد حققت نتائج إيجابية ملموسة خلال عام 2020 تمثلت فى الحفاظ على معدلات الإنتاجية والعمالة وقطع شوط كبير فى البدء بتحقيق تعميق حقيقى لعدد كبير من الصناعات، الأمر الذى ساهم فى زيادة الاعتماد على المنتجات الوطنية لسد احتياجات السوق المحلى.





وأشارت جامع إلى أن الوزارة قامت خلال الفترة الماضية بوضع خطة عمل متوازنة بالتنسيق والمشاركة مع رجال الصناعة ارتكزت على إيجاد حلول جذرية للتحديات التى واجهت القطاع الصناعى، فضلًا عن تقديم تسييرات غير مسبوقة – خاصة فى ظل تطورات الموقف الوبائى من انتشار جائحة كورونا - لتشجيع المستثمرين على الاستثمار فى القطاع الصناعى وبصفة خاصة فى المجمعات الصناعية الجديدة، والاستفادة من منظومة المجمعات الصناعية للتوسع فى عمليات تصنيع المكونات ومستلزمات الإنتاج وتشغيل المصانع بكامل طاقتها الإنتاجية واعتبار تلك الأهداف ركائز أساسية لخطة عمل الوزارة خلال عام 2021.





واستعرضت الوزيرة عددًا من المؤشرات الاقتصادية التى تعكس أداء القطاع الصناعى.





وأوضحت أنه على الرغم من تطورات الموقف الوبائى العالمى إلا أن القطاع الصناعى استطاع تحقيق مؤشرات أداء إيجابية خلال العام المالى 19 /20 حيث بلغ معدل النمو الصناعى 6.3%؛ فيما بلغت نسبة مساهمة الناتج الصناعى حوالى 17.1% فى الناتج المحلى الإجمالى.



