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إيناس مكي: لن أشارك في «الاختيار 2».. وأعشق شقيقي أحمد مكي ..فيديو

الثلاثاء 02/فبراير/2021 - 09:59 م
ايناس مكي واحمد مكي
ايناس مكي واحمد مكي
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هاني حسين
قالت الفنانة إيناس مكي، إنها كانت مذيعة في تلفزيون أبو ظبي وكانت طالبة في الثانوية العامة آنذاك.

وأضافت الفنانة إيناس مكي، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي ببرنامج "حضرة المواطن" المذاع على قناة "الحدث اليوم"، "أحب الفن منذ صغري، وأمي مصرية تركية تعشق تراب مصر".

وتابعت الفنانة إيناس مكي "شاركت في مسلسل لن أعيش في جلباب أبي، وكان عمري 19 سنة، وشاركت مع جلال الشرقاوي في مسرحيات عدة".

وأكدت الفنانة إيناس مكي "أنا عاشقة للفن ومقدرش أبص للتمثيل على أنه مهنة فقط"، مبدية ندمها "بلغة السوق أنا مخطئة في عدم  الاستمرار في الأعمال الفنية رغم تواجدي في مجال الفن لمدة 25 عاما".

واستطردت الفنانة إيناس مكي "عشت 25 سنة محبة للفن، ولما بيجي ورق عاجبني بعمله"، مختتمة "لن أشارك في مسلسل الاختيار 2، وأعشق شقيقي أحمد مكي، وإحنا 5 أخوات بنحب بعض رغم غربة المسافات".
 
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