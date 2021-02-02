الكونجرس يصادق على تعيين أول وزير مثلي في تاريخ أمريكا

دخل رئيس بلدية ساوث بيند السابق بولاية إنديانا، بيت بوتيجيج، التاريخ يوم الثلاثاء، ليصبح أول مثلي الجنس بشكل علني يفوز بتأكيد مجلس الشيوخ لإدارة حقيبة وزارية.





وحصل بوتيجيج بسهولة على مصادقة الكونجرس، حيث نال 86 صوتًا مقابل 13.





كان بوتيجيج، المنافس السابق للرئيس بايدن في الترشيح الديمقراطي للرئاسة، أصغر أعضاء حكومة بايدن في سن 39 عامًا. وسيتولى زمام الأمور في وكالة مترامية الأطراف، لها سلطة قضائية على كل شيء من الطرق السريعة الفيدرالية إلى خطوط الأنابيب والحركة الجوية والسكك الحديدية ، ويعمل بها حوالي 55000 شخص.





كما تستعد الإدارة للعب دور رئيسي في جهود الإدارة الجديدة لمكافحة تغير المناخ. قال بايدن إن مقترحاته الخاصة بتحسين البنية التحتية ستشمل "ثورة السكك الحديدية العظيمة الثانية"، وإنه سيسعى للحصول على تمويل "لبناء مجتمعات أكثر مقاومة للمناخ للتعامل مع الفيضانات الشديدة والجفاف والعواصف الشديدة."





أصبح بوتيجيج أحد أكثر الوجوه المرئية للإدارة حتى قبل تأكيده، حيث ظهر في The Tonight Show و The View بالإضافة إلى منافذ أخرى.





عندما تم الإعلان عن ترشيحه، قال بوتيجيج إنه كان "يدرك أن عيون التاريخ على هذا التعيين"، قائلًا إنه يتذكر عندما كان يبلغ من العمر 17 عامًا وهو يرى الأخبار التي تفيد بأن أحد المرشحين الذين كان الرئيس بيل كلينتون قد تم رفضه من قبل مجلس الشيوخ. التصويت لأنه كان "شاذًا". أثناء جلسة التثبيت، جلس زوج بوتيجيج، تشاستن، خلفه في غرفة الاستماع.



