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رياضة

أرسنال يخسر من ولفرهامبتون ٢-١ في الدوري الإنجليزي

الثلاثاء 02/فبراير/2021 - 10:07 م
صدى البلد
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إسماعيل محمود
خسر فريق ارسنال أمام نظيره أمام ولفرهامبتون بهدفين مقابل هدف في الجولة الثانية والعشرين لبطولة الدوري الإنجليزي.

افتتح نيكولاس بيبي التسجيل لارسنال في الدقيقة ٣٢، قبل أن يتعادل روبين نيفيز في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول من ضربة جزاء تسبب فيها ديفيد لويز ليحصل علي البطاقة الحمراء .

وفي الشوط الثاني،  أحرز جواو موتينيو الهدف الثاني للولفز في الدقيقة ٤٩.

وتحصل لينو حارس مرمي ارسنال علي البطاقة الحمراء في الدقيقة ٧٢.

وبتلك النتيجة، ارتفع رصيد ولفرهامبتون للنقطةً ٢٦ في المركز الثالث عشر، وتوقف رصيد ارسنال عند ٣١ نقطة في المركز العاشر
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