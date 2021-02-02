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رياضة

مباراة مملة.. البنك الأهلي يفرض التعادل السلبي على المصري بالدوري

الثلاثاء 02/فبراير/2021 - 10:20 م
النادي المصري
النادي المصري
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محمد رشاد
خيم التعادل السلبي على نتيجة مباراة المصري والبنك الأهلي، التي جمعتهما اليوم الثلاثاء ضمن الجولة الـ 11 من الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.

وشهدت المباراة في أغلب أوقاتها سيطرة متبادلة من قبل لاعبي الفريقين ولكن دون أي خطورة فعلية على مرمى كلاهما فى مباراة مملة. 

وبهذا التعادل رفع المصري رصيده إلى النقطة 17 في المركز الرابع بفارق نقطة عن الجونة صاحب المركز الثالث، بينما رفع البنك الأهلي رصيده إلى النقطة 9 في المركز ال 14 بفارق نقطة عن أسوان والمقاولون وطلائع الجيش أصحاب المراكز الـ 13،14،15 على الترتيب.
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