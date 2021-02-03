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برلمان

برلمانية: الدولة تضع خططا مبتكرة للترويج للسياحة.. والفترة المقبلة ستشهد انتعاشة في القطاع

الأربعاء 03/فبراير/2021 - 01:02 ص
السياحة فى مصر
السياحة فى مصر
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القسم السياسي
أشادت النائبة عبلة الألفي ، عضو مجلس النواب، بقرارات الرئيس عبد الفتاح السيسي التي أصدرها  بشأن استكمال خطة الدولة في متابعة الأنشطة والمشروعات القومية لوزارة السياحة والآثار، لافتة إلى أن الدولة تضع خطط واستراتيجات مبتكرة للترويج للسياحة المصرية وهذه القرارات تؤكد ذلك.

وأكدت "الألفى"، في تصريح خاص لـ" صدى البلد"، على الدولة اتجهت للاهتمام بالسياحة الدينية والثقافية في الآونة الأخيرة وذلك بهدف الوصول إلى كافة السائحين، مشيرة إلى أن الفترة الأخيرة شهدنا تطوير الأماكن الأثرية والتاريخية في كافة المناطق الإسلامية.


ونوهت عضو مجلس النواب، إلى أن وزارة السياحة والآثار تقوم بالبحث عن عدد من المواقع الأثرية لإمكانية إدراجها على القائمة وتطوير الخدمات السياحية بها، موضحة أن مصر تعد من أفضل الوجهات السياحية نظرًا لتجمع كافة أنواع السياحة بها .


يذكر أن  الرئيس عبد الفتاح السيسي، اجتمع، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار.

وقال السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية ان الاجتماع تناول متابعة "الأنشطة والمشروعات القومية لوزارة السياحة والآثار"

ووجه الرئيس بمواصلة العمل في المشروعات الخاصة بالمجال السياحي والأثري على مستوي الجمهورية بالتنسيق والتكامل بين مختلف الأجهزة المعنية، في إطار استراتيجية الدولة لاستعادة الرونق التاريخي للمواقع الأثرية المصرية، ولإبراز ما تذخر به مصر من إرث ثقافي وحضاري عبر العصور المختلفة، وذلك من خلال أعمال الترميم الشاملة للمواقع الأثرية، خاصةً في القاهرة الكبرى ذات الإمكانات التاريخية العريقة والمتنوعة، لتكون بمثابة متحف مفتوح بطابع جمالي ومنظم على غرار العواصم العالمية الكبرى
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