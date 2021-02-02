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مرثا محروس: تنسيقية الشباب تمتلك خبرات بجميع المجالات

الثلاثاء 02/فبراير/2021 - 10:20 م
النائبة مرثا محروس
النائبة مرثا محروس
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البهي عمرو
قالت النائبة مرثا محروس عضو مجلس النواب، إن تنسيقية شباب الأحزاب السياسيين هدفها المصلحة العامة، موضحة أن هذا السر من أسرار بقائها و نجاحها.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " آخر النهار" المذاع على قناة النهار، تقديم الإعلامي تامر أمين، أن الأحزاب طوال الوقت تعمل من أجل الحصول على مقاعد أكثر بالبرلمان وذلك لـ الحصول على السلطة.

ولفتت إلى أن السعي من قبل الأحزاب للحصول على المقاعد قد ينتج عنها خسارة لصالح الوطن وتكون غير مقصودة أو خسارة للمواطن.

أوضحت أن التنسيقة قامت تدريب الشباب على كل شئ، موضحة أنها عاشت تجربة مجلس النواب قبل دخول المجلس، وذلك من خلال التنسيقية، أن الجميع فى التنسيقة يعمل على أرض الواقع وهناك خبرات فى جميع المجالات.

أشارت إلى أنها دخلت مجلس النواب دون ان تشعر بـ استغراب، مؤكدة أن شعار التسيقة " سياسة بمفوم جديد".

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