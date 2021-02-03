برلماني: الفترة القادمة تشهد اكتفاء ذاتيا في المحاصيل

ثمن النائب سامى كامل، عضو مجلس النواب، بجهود الرئيس عبد الفتاح السيسي في تفعيل التبادل المشترك بين الدول المختلفة في الآونة الأخيرة، مشيدًا بتفعيل التبادل بين دولة مصر ولبنان في مجال الأمن الغذائي.









وقال "كامل"، في تصريح خاص لـ" صدى البلد"، أن الدولة وضعت خطة استراتيجة لزيادة الرقعة الزراعية على مستوى الجمهورية وذلك لتحقيق الاكتفاء الذاتي من المحاصيل، مشيرًا إلى أن مساحة الرقعة الزراعية في مصر وصلت لحوالي 10 مليون فدان، وهي تكفي احتياجات المواطنين .









وأضاف عضو مجلس النواب، أن تعزيز التعاون بين الدولتين في مجال الأمن الغذائي يؤكد اقتراب الدولة من تحقيق الاكتفاء الذاتي في بعض المحاصيل نتجية زيادة الرقعة الزراعية، لافتًا إلى استيراد لبنان للبطاطس المصرية في ضوء اتفاقية التعاون بين البلدين.









الجدير بالذكر أن وزير الزراعة اللبناني عباس مرتضى، أكد أن التعاون اللبناني - المصري، استراتيجي في مجال الأمن الغذائي لا سيما في ضوء العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين، مشيرا إلى أهمية تفعيل التبادل بما يصب في مصلحة البلدين.









جاء ذلك خلال استقبال الوزير عباس مرتضى لسفير مصر لدى لبنان ياسر علوي، حيث جرى بحث التبادل التجاري بين البلدين وكيفية تفعيله خصوصا في ظل الأزمة التي تحيط بالاقتصاد اللبناني. بحسب ما ذكرته الوكالة الوطنية للإعلام "وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية".









وأضافت الوكالة اللبنانية أن اللقاء تناول ملف استيراد لبنان للبطاطس المصرية في ضوء اتفاقية التعاون بين البلدين.