بعد تعزيز التعاون بين البلدين.. برلمانية: الدولة تحرص على الوقوف بجانب الشعب اللبناني في أزمته الحالية

علقت النائبة آمال رزق الله، عضو مجلس النواب، على تعزيز التعاون بين دولتين مصر ولبنان في مجال الأمن الغذائي، وتصدير بطاطس لدولة لبنان، قائلة" الرئيس السيسي سعى لتعزيز التعاون بين البلدين وشهدنا ذلك خلال الفترات السابقة وتفعيل هذا التعاون يؤكد ذلك".









وأوضحت "رزق الله"، في تصريح خاص لـ" صدى البلد"، أن الدولة تحرص على الوقوف بجانب الدولة اللبنانية في أزمتها الحالية ضد جائحة كورونا، مشيرة إلى دعم الدولة مؤخرًا لقطاع الصحى بدولة لبنان من خلال المساعدات الطبية التي قامت بإرسالها الأسبوع الماضي.









وأشارت عضو مجلس النواب، إلى أن تفعيل التعاون بين البلدين يؤكد قوة العلاقات السياسية بين الدولتين، مؤكدة على أن تفعيل التبادل بينهم يصب في مصلحة الدولتين ويعزز حركة التبادل التجارى بينهم خاصة في تلك الآونة التي يعانى فيها الشعب اللبناني بسبب جائحة كورونا.









الجدير بالذكر أن وزير الزراعة اللبناني عباس مرتضى، أكد أن التعاون اللبناني - المصري، استراتيجي في مجال الأمن الغذائي لا سيما في ضوء العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين، مشيرا إلى أهمية تفعيل التبادل بما يصب في مصلحة البلدين.









جاء ذلك خلال استقبال الوزير عباس مرتضى لسفير مصر لدى لبنان ياسر علوي، حيث جرى بحث التبادل التجاري بين البلدين وكيفية تفعيله خصوصا في ظل الأزمة التي تحيط بالاقتصاد اللبناني، بحسب ما ذكرته الوكالة الوطنية للإعلام "وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية".









وأضافت الوكالة اللبنانية أن اللقاء تناول ملف استيراد لبنان للبطاطس المصرية في ضوء اتفاقية التعاون بين البلدين.