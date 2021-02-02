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متخصص: لقاح كورونا الصيني يعطي مناعة مع حدوث طفرات للفيروس

الثلاثاء 02/فبراير/2021 - 10:15 م
لقاح كورونا
لقاح كورونا
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عادل نصار
قال الدكتور ضياء الدين كامل، أستاذ الباثولوجي بجامعة انجلا راسكن ببريطانيا، إن شركة أسترازينيكا فضلت التعاقد مع بريطانيا على الاتحاد الأوروبي فيما يخص لقاح كورونا، مضيفا أن لقاح أسترازينيكا فاعل لدى جميع الأعمار، ويستهدف البروتين الشوكي.

وأكد "كامل"، في مداخلة عبر "سكايب" مع الإعلامي أحمد موسى مقدم برنامج "على مسئوليتي" المذاع على شاشة "صدى البلد"، مساء اليوم، الثلاثاء، أن اللقاح الصيني يعطي مناعة حتى لو حدثت طفرات للفيروس، مشيرا إلى أن اللقاحات لا توقف نقل العدوى لذلك يجب الالتزام بالإجراءات الاحترازية. 

وأشار أستاذ الباثولوجي بجامعة انجلا راسكن ببريطانيا، إلى أن لقاح استرازينيكا جيد لكبار السن، ولا توجد دراسات تثبت عكس ذلك.

وأضاف أن العالم كله لابد أن يحصل على اللقاح في وقت واحد، متابعا أن استرازينيكا قررت زيادة الجرعات من اللقاحات لأوروبا لإنهاء الأزمة الحالية.

وتابع أستاذ الباثولوجي بجامعة انجلا راسكن ببريطانيا، أن شركات "أسترازينيكا، وفايزر، وبايونتيك"، تتعهد بزيادة كمية اللقاحات المخصصة للاتحاد الأوروبي.

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