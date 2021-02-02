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توك شو

برلماني: حادث عقار فيصل نتيجة طبيعية لترهل منظومة الإدارة المحلية ..فيديو

الثلاثاء 02/فبراير/2021 - 10:35 م
العمارة المشتعلة
العمارة المشتعلة
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التوك شو
قال النائب  أحمد السجيني، إن البرلمان في اللحظة الحالية يسأل الحكومة في موضوعات عامة وشاملة، فالجلسات تبدأ 11 صباحا، وتنتهى 9 مساءً، ولكن حادث العقار المحترق على الدائرى فى فيصل ستتم مناقشته داخل اللجان المختصة، ولكن بمعايير العلمية، فهذه الحوادث، قياسا على العشوائية العمرانية الموجودة في المحليات سنجدها متكررة، فليس هذا العقار وحده الذى لا تنطبق عليه الاشتراطات.

وأضاف "السجيني"، خلال برنامج "حديث القاهرة" وتقدمه كريمة عوض على قناة "القاهرة والناس"، أن هذا الأمر حدث نتيجة تراكم 50 سنة من ترهل منظومة الإدارة المحلية، وهذه الملفات لا توجد محافظة واحدة أو وزير يستطيع أن يحلها، فجميع المؤسسات مطالبة بالتكاتف لحل الأزمة، وتوضيح أمور كثيرة للمواطن، حول أهمية احترام القانون.

وتابع النائب، أن وضع العقار المحترق صعب، ووارد أن يتكرر في كثير من العقارات المحيطة بالدائرى، وما فعلته الدولة، أنها أنهت البناء المخالف، ثم بدأ قانون التصالح، وأصررنا عليه حتى يكون للعقارات هوية وشكل اعتبارى، وندعم من يحتاج إلى ترخيص، ويقول الدفاع المدنى مواصفاته المطلوبة.

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