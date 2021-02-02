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برلماني: نحتاج لـ بناء مستشفيات وليس مساجد.. ومسئول بالأوقاف يرد.. فيديو

الثلاثاء 02/فبراير/2021 - 10:27 م
وزير الاوقاف في مجلس
وزير الاوقاف في مجلس النواب
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هاني حسين
قال محمود بدر، عضو مجلس النواب، إنه استمع إلى بيان وزير الأوقاف في مجلس النواب، موضحا "علقت على البيان فيما يتعلق بوزارة الأوقاف، ومجهودها في تجديد الخطاب الديني، وأرقام بناء المساجد في مصر".

وأضاف محمود بدر، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو عبدالحميد ببرنامج "رأي عام" المذاع على قناة "تن"، "وزير الأوقاف أعلن أنه تم بناء 850 مسجدا، منها 600 مسجد تم بناؤها بالجهود الذاتية للمواطن، وهذا يدل على أن تجديد الخطاب الديني لم يأتِ ثماره؛ لأنه بدلا من التبرع لبناء 600 مسجد كان من الضروري التبرع لشراء أسرّة غرف العناية المركزة، ووحدات الغسيل الكلوي، وإنشاء المستشفيات".

وتابع "علينا أن نوعي المواطنين بالتبرع لصالح بناء المستشفيات، ونحن لدينا جوامع كثيرة جدا، ولدينا نقص في المستشفيات".

وأكد أن "هيئة الأوقاف المصرية عائق أمام التنمية ومعظم النواب اشتكوا من تواجد أفدنة ملك هيئة الأوقاف في القرى وبعض القرى لا يوجد بها مدرسة ويجب توفير جزء من تلك الأراضي لبناء المدارس في القرى".

فيما رد جابر طايع، رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف، قائلًا "نحن لا نغرد خارج السرب، ورؤية النائب محمود بدر تحترم، وهذه رؤية وزارة الأوقاف، ويتم تخصيص خطبة في الجمعة للتأكيد على أن بناء المدارس والمستشفيات التي تخدم المصالح العامة تقدم على بناء المساجد في ظل حاجة الناس".

وأضاف "طايع"، "في أي مكان يمكن إتمام الصلاة ولكن لا يمكن أن تتم إدارة فصل دراسي في الشارع أو إجراء عملية جراحية في الشوارع"، مختتما "عندما تأتي التبرعات لبناء مسجد لا يمكن أن نرفض استلام قيمة التبرعات لبناء المسجد".

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