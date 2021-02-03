سكان حلوان للمسئولين: محرقة مستشفى النصر تعرّض صحتنا للخطر

سادت حالة من الخوف والرعب بين سكان منطقة حلوان بسبب وجود محرقة داخل مستشفى النصر، أمام الأماكن السكنية، التى أصبحت مصدرًا للأمراض، وباتت الأجواء خانقة - وفقا لأحد سكان المنطقة - تلاشى معها الأمل فى نسمة هواء عليل تملأ صدورهم.









ويقول المواطن وجيه يونس، فى رسالة بعث بها لخدمة "بين الناس" التى يقدمها موقع "صدى البلد": "عايشين فى رعب ليل ونهار، خايفين من الأمراض"، مشيرًا إلى أن المنزل لا يفصله عن المحرقة سوى مسافة قصيرة حيث يتطاير الدخان من فوهة ماسورة المحرقة، ويتسرب إلى المنازل.



وأضاف: "يتم حرق المخلفات الخطرة وبجوارها مخزن أنابيب أكسجين وحضانات الأطفال وبمجرد تشغيل المحرقة سرعان ما تهاجم الأدخنة والأتربة الملوثة المنبعثة منها المرضى داخل غرفهم، الأمر الذى يضاعف معاناتهم مع المرض مما يعرض حياتهم للخطر"، وتابع: "لا نستطيع فتح الشبابيك دائما بسبب الروائح والأدخنة التى تضر صحتنا وصحة أطفالنا".





واستطرد: "نخاف من خطورة الإصابة بالعدوى، حيث إن النفايات الطبية تشكل خطرًا على المواطنين بسبب احتوائها على الكائنات المجهرية الدقيقة، التي يمكن أن تصيب المرضى في المستشفيات، والأفراد وعامة الناس من سكان المنطقة"، مطالبين بنقلها لأماكن خالية من السكان حفاظًا على صحة المواطنين لما تسببه من أمراض خطيرة.









وناشد المسئولين بجهاز شئون البيئة، ومديرية الصحة اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المستشفى لعدم قيام إدارة المستشفى بالتخلص الآمن والسليم من النفايات الطبية الناتجة عن المستشفى لتأمين بيئة آمنة ونظيفة للمرضى والعاملين وسكان المنطقة، والعمل على نقل المحرقة خارج الكتلة السكنية.











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