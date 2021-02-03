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برلمان

برلمانية: لابد أن ندعم أصحاب الأعمال وليس التحجيم بعقوبات

الأربعاء 03/فبراير/2021 - 05:00 ص
مجلس النواب
مجلس النواب
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سماح أنور
قالت النائبة هالة أبو السعد عضو مجلس النواب، إنه يجب علي الدولة دعم أصحاب الأعمال بالقطاع الخاص ومساندتهم من خلال تخفيف القيود عليهم، فهو يضم أكثر من 30 مليون عاملا مما يستوجب علينا إزالة كافة العقبات والتحديات أمامه.


أضافت " أبو السعد" أن مقترح توقيع عقوبة علي أصحاب الأعمال حال إجبارهم للموظفين علي الإستقالة ليس منطقي ويعد بمثابة تحجيم لدعمهم ومن شأنه عزوفهم عن الإستمرار عن أنشطتهم الصناعية، معقبة " هما اللي مشغلين الناس نقوم نفرض عليهم عقوبات بدلا من الدعم ".


و أشارت عضو مجلس النواب، إلي أن الدولة لديها مقدرة كبيرة في حماية حقوق العاملين ودعم رواد الأعمال كما تعمل دائما علي تحقيق التوازن وتقنين أوضاع العاملين.


 جاء ذلك بعد أن طالبت النائبة مايسة عطوة، عضو مجلس النواب، بفرض عقوبة علي أصحاب المصانع الذين يجبرون العاملين تقديم استقالتهم، مشيرة إلي أن قانون المعاشات والتأمينات للأسف أضاع حقوق العاملين بالقطاع الخاص.


جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب المنعقدة اليوم الثلاثاء برئاسة المستشار حنفي جبالي، والمخصصة لإلقاء وزيرة الصناعة والتجارة نيفين جامع، بيانها عن أداء وزارتها خلال الفترة 2018 -2020.

ووجهت البرلمانية، عدة تساؤلات إلي وزيرة التجارة والصناعة نيفين القباج، في مقدمتها مصير المصانع التي تم إغلاقها منذ عام 2011، ووضع العمالة التي كانت تعمل بها، بقولها : عمالنا مش لاقيين ياكلوا ويشتغلوا .. فما مصيرهم.

من جانبه، أكد النائب عبد الله الشيخ، أهمية دعم الفلاح المصري لاسيما وأنها أصحاب هذه المهنة قاربوا علي هجرها، مقترحًا دعم الفلاحين في أداء مهمتهم ومنها توفير ماكينات لجمع القطن، قائلًا: كثير من الذريعة حجروا القطن .. ولما تسأله يقولك مش مجزي".

بدورها، طالبت النائبة نيفين الكاتب بالتصدي لكافة المعوقات التي تواجه صناعة النسيج في مصر، لاسيما المصانع الموجودة بكفر الدوار، والتي في مقدمتها غرامات الغاز الطبيعي، مع تأكيدها علي أهمية أن يكون هناك اكاديميات تعليمية لتدريب العمالة وتزويدهم بالخبرات، وحث رجال الاعمال علي دعم هذه الصناعة.

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