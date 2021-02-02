السفير السعودي بالقاهرة يكشف تفاصيل قرار تعليق دخول القادمين من 20 دولة بينهم مصر

علق السفير أسامة بن أحمد نقلي ، سفير المملكة العربية السعودية في مصر ،على قرار السعودية بتعليق إستقبال غير المواطنين من نحو 20 دولة بينها مصر والامارات العربية المتحدة قائلًا : نتابع مايحدث في العالم من تفشي إنتشار فيروس " كورونا " وزيادة الاصابات وإتباع دول عدة لاجراءات إحترازية .، مشيرًا إلى أن وزير الصحة السعودي أدلى منذ أيام بتصريحات مهمة ، حيث أعلن فيها عن رصد زيادة في الاصابات بفيروس " كورونا " وإنتشار سريع .

وتابع في مداخلة هاتفية عبر برنامج " كلمة أخيرة " الذي تقدمه الاعلامية لميس الحديدي على شاشة " ON" قائلًا: " وزارة الصحة السعودية أوصت بضرورة تشديد الاجراءات الاحترازية داخل المملكة في الفترة القادمة لوقف الانتشار السريع للفيروس .

وأوضح سفير المملكة العربية السعودية في مصر ، أن القرار مؤقت لكن مدته مرهونة بتحسن الوضع الوبائي ليس في المملكة العربية السعودية فقط لكن في العالم بشكل عام ، مؤكدًا أن القرار جاء ليس لضمان سلامة المواطنين السعوديين فقط ، بل والمقيمين والزائرين للملكة في إطار الاجراءات الاحترازية القائمة في دول العالمية لحمايه العالم .

وحول شمول القرار لرحلات الترانزيت قال السفير : " القرار واضح يشمل الجميع دون الحالات الاستثنائية ، ومن سيقدم إلى المملكة سيخضع للحجر لمدة 14 يومًا ، مضيفًا أن الفئات المستثناه تستطيع الدخول للمملكة لكن مع الالتزام بالاجراءات الاحترازية ومنها الحجر الصحي لفترة معينة لضمان عدم حمله للفيروس ، مؤكدًا أنه القرار ينطبق على المواطنين والمقيمين وهو قرار إنساني بالاساس لا يرتبط بالجنسية ولا بالمقيمين .