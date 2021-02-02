«إعلام النواب» تطالب بتشكيل لجنة تقصي حقائق حول ملف قصور الثقافة

طالب أعضاء لجنة الإعلام بمجلس النواب، بتشكيل لجنة لتقصى الحقائق حول ملف قصور الثقافة وما به من إهمال وعدم تطوير وغياب هذه القصور ودورها فى بعض المناطق، وخاصة فى القرى.

قالت نشوى الديب، إنه من المهم وضع ميزانية الوزارة فى الاعتبار، مؤكدة ضرورة توفير موازنة ملاءمة لتحقيق الأهداف المرجوة، وتحدثت عن قصر ثقافة إمبابة، وقالت "أتمنى باقى قصور الثقافة يتم التطوير والافتتاح".

وتحدث النائب يوسف الحسينى، وكيل لجنة الثقافة والإعلام عن دعم السينما المستقلة، متسائلًا "هل الوزارة تقدم دعما للسينما المستقلة؟ نعلم أن إمكانيات الوزارة محدودة".





كما أكد الحسينى، أهمية الاستثمار فى المجالات الثقافية، لتعظيم الموارد وتعزيز دور وزارة الثقافة.





من جانبها أكدت الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة، أن الوزارة تبذل جهودا كبيرة لتحقيق طفرة ثقافية، وذلك في ضوء الموازنة المتاحة للوزارة ووفقا للإمكانيات، مشددة علي أن الوزارة تحتاج لدعم ومساعدة مجلس النواب ولجنة الثقافة والإعلام.





وقالت وزيرة الثقافة، "أنا سعيدة لأن اللجنة بناءة وهناك آراء مهمة ومفيدة، وأنا عرضت الجهود المبذولة في الاجتماع صوت وصورة، وكل الأرقام مطابقة للواقع".





وأشارت إلي أن موازنة الوزارة قيمتها 3 مليار و541 مليون جنيه، يمثل النشاط الثقافي منها 637 مليون بنسبة 19%".





وتابعت وزيرة الثقافة: "أتفق مع كلام النائب يوسف الحسيني، إننا لازم نستثمر فعلا في المجالات الثقافية، وندرك التحديات أمام الدولة ولابد أن نخفف العبء، ولازم الاستثمار في المجال الثقافي، لكن لابد أن تكون هناك تشريعات تشجع وتدعم ذلك، وهناك خطوات بالفعل مثل الشركة القابضة للسينما".





وقالت الوزيرة للنواب: "ساعدتونا نزود الموازنة، لكن عشان نفتح في 100 مشروع بالموازنة مش هينفع، إحنا بننزل الشارع وبنتعب وبنحاول، وبنخترق مجتمعات ساعات بتبقي رفضانا، وبنخترقها بطريقة أو بأخري، ونتمني من النواب يساعدونا".









واستكملت: "نعمل إيه بعد ما عرضنا ما نبذله من جهود صوت وصورة، وما نبذله من جهود في ظل جائحة كورونا، وسنتواصل مع أعضاء مجلس النواب واللجنة، وأدعوكم تابعونا وكلنا متشاركين مع بعض في المسئولية، وما تم عرضه أمر واقع وفخورون به ونريد أكثر ونحقق أكثر، ونحتاج إلى مساعدتكم".



