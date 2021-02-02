مش ضربة حظ .. تعليق مثير من المدير الفني لـ غزل المحلة بعد الفوز على الزمالك

قال خالد عيد المدير الفني لنادي غزل المحلة ، تعليقا على تحقيق فوز مثير على نادي الزمالك، :" فريق المحلة شباب صغار يمتلكون امكانات كبيرة".





وأضاف خالد عيد في مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو عبدالحميد في برنامج " رأي عام " المذاع على قناة " تن "، :" لدينا لاعبين كثر من ناشئين النادي ونرغب في ابقاء المحلة في الدوري الممتاز، وقيام اللاعبين الحاليين بإعادة غزل المحلة لمكانتها ".





وتابع خالد عيد :" بقالنا 4 سنوات في الدرجة الثانية وكان هناك تخبط إداري ولم يكن هناك تخطيط للنادي من أجل الصعود للدوري الممتاز ".





وأكمل خالد عيد :" الفوز على نادي الزمالك لم يكن ضربة حظ وكان غزل المحلة يؤدي بشكل محترم اما نادي الزمالك".





واكتسح غزل المحلة نظيره الزمالك بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعت الفريقين على استاد غزل المحلة ضمن منافسات الجولة الـ11 ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز .





وقلب غزل المحلة الطاولة علي الزمالك بعد التأخر بهدف الي الفوز بهدفين مقابل هدف ليحقق أول انتصاراته في بطولة الدوري المصري على حساب القلعة البيضاء.





وجاء ترتيب الدوري المصري كالآتي:





1- الزمالك 23 نقطة.

2- الأهلي 21 نقطة.

3- الجونة 18 نقطة.

4- المصري 16 نقطة.

5- بيراميدز 15 نقطة.

6- سيراميكا كليوباترا 15 نقطة .

7- إنبي 13 نقطة .

8- مصر المقاصة 13 نقطة .

9- سموحة 12 نقطة .

10- غزل المحلة 11 نقطة