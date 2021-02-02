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أخبار العالم

السيسي حول الحلم إلى واقع.. إعلامية كويتية: هنيئا لمصر شبابها العباقرة

الثلاثاء 02/فبراير/2021 - 10:30 م
الرئيس السيسي خلال
الرئيس السيسي خلال إحدى مؤتمرات الشباب
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مـيــــس رضـــا

قالت الإعلامية الكويتية عائشة الرشيد، إن القيادة السياسية فى مصر أولت اهتمامًا غير مسبوقًا للشباب بتمكينهم في كافة المجالات فضلًا عن إتاحة الفرص لهم بالمشاركة في العديد من المؤتمرات الدولية والعالمية، وحرص الرئيس السيسي على مشاركة الدارسين في الخارج في العديد من المؤتمرات التي شهدت حضوره ودعمه لهم من منطلق مشاعر الأبوة الحانية وواقع المسؤولية كـ قائد.

ولفتت "الرشيد"، في رسالة إعلامية بثتها عبر صدى البلد، إلى النجاح الذي حققه الشاب المصري هيثم شعبان ابن محافظة بني سويف في صعيد مصر  بالتوصل إلى تطوير ميكروسكوب فائق الدقة يكشف عن التركيب الجيني في الخلايا الحية لأول مرة في العالم، مما يمثل طفرة كبيرة في الكشف عن الأمراض الوراثية مبكرة وكذلك تطوير التركيبات الدوائية بشكل كبير، مشيرة إلى أن الشباب المصري صاحب بصمة مشرفة فالتكريم الذي حصل عليه الشاب هيثم من اليابان ليس لمصر فقط بل للوطن العربي ، قائلة: هنيئًا لمصر أبنائها العباقرة.

 

ولفتت"الرشيد"، إلى أن الاهتمام بالشباب وتأهيلهم ورفع كفاءتهم لتولي القيادة في كافة المجالات والقطاعات بالدولة جاء غير مسبوقًا في عهد الرئيس السيسي، مشيرة إلى حرص القيادة السياسية الذي وضح جليًا باهتمامه بتنظيم مؤتمرات الشباب بصفة دورية في كل المحافظات ومنتدى شباب العالم بمشاركة شباب من كافة دول العالم، مؤكدة أن الشباب المصري يتمتع بالقدرة والكفاءة لمواجهة التحديات والمشكلات.
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