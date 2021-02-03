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برلمان

بسبب تسريح العمالة.. برلماني يطالب بتفعيل دور اللجان النقابية داخل المصانع

الأربعاء 03/فبراير/2021 - 04:01 ص
المصانع
المصانع
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سماح أنور
قال النائب عبدالفتاح يحي عضو مجلس النواب، أن مشروع قانون العمل الموحد يرفض مبدأ الفصل التعسفي للعمالة وذلك من خلال إجبار العمال علي الإستقالة، كما حدد ثمة حالات في موضوع إنهاء الخدمة بشكل ودي بين صاحب العمل والعامل يتميز بالعدالة وفي ذات الوقت يحمي مصالح العمال.

طالب " يحي" في تصريحات خاصة لـ "صدي البلد"، بضرورة تفعيل دور اللجان النقابية بالمصانع والتي بدورها حفظ حق العامل وتنظيم العلاقه بينه وبين صاحب العمل، لافتة إلي أن وضع عقوبة علي أصحاب الأعمال حال إجبار العامل علي تقديم إستقالته، أمر لا يحتاج معاقبة أو وصاية للتأكيد علي حقوق العمال فالدولة والقانون بجوارهم.

وأشار عضو مجلس النواب، إلي أن محاكم النزاعات العمالية هي الجهة المعنية بتسوية النزاعات بين صاحب العمل والعامل كما يصل الأمر إلي التحقيق النيابي عن أي فعل من شأنه إنتقاص أو سلب حقوق العامل، لذا فلا داعي لوضع عقوبة فالقانون لم يغفل ذكر هذه الأمر.

وطالبت النائبة مايسة عطوة، عضو مجلس النواب، بفرض عقوبة علي أصحاب المصانع الذين يجبرون العاملين تقديم استقالتهم، مشيرة إلي أن قانون المعاشات والتأمينات للأسف أضاع حقوق العاملين بالقطاع الخاص.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب المنعقدة اليوم الثلاثاء برئاسة المستشار حنفي جبالي، والمخصصة لإلقاء وزيرة الصناعة والتجارة نيفين جامع، بيانها عن أداء وزارتها خلال الفترة 2018 -2020.

ووجهت البرلمانية، عدة تساؤلات إلي وزيرة التجارة والصناعة نيفين القباج، في مقدمتها مصير المصانع التي تم إغلاقها منذ عام 2011، ووضع العمالة التي كانت تعمل بها، بقولها : عمالنا مش لاقيين ياكلوا ويشتغلوا .. فما مصيرهم.

من جانبه، أكد النائب عبد الله الشيخ، أهمية دعم الفلاح المصري لاسيما وأنها أصحاب هذه المهنة قاربوا علي هجرها، مقترحًا دعم الفلاحين في أداء مهمتهم ومنها توفير ماكينات لجمع القطن، قائلًا: كثير من الذريعة حجروا القطن .. ولما تسأله يقولك مش مجزي".

بدورها، طالبت النائبة نيفين الكاتب بالتصدي لكافة المعوقات التي تواجه صناعة النسيج في مصر، لاسيما المصانع الموجودة بكفر الدوار، والتي في مقدمتها غرامات الغاز الطبيعي، مع تأكيدها علي أهمية أن يكون هناك اكاديميات تعليمية لتدريب العمالة وتزويدهم بالخبرات، وحث رجال الاعمال علي دعم هذه الصناعة.

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