لإنقاذ الحياة.. اكتشف أعراض التسمم

التسمم من الحالات الخطيرة التى تتطلب التدخل الطبي واجراء الاسعافات الاولية بشكل سريع حتى نتجنب حدوث المضاعفات ومن ثم يجب اكتشاف الاعراض بسرعة.





ووفقا لما ذكره موقع " NHS " تعتمد أعراض التسمم على المادة المتسببة فى التسمم والكمية التي تتناولها.





تتداخل بعض المواد السامة ، مثل أول أكسيد الكربون ، مع قدرة الدم على حمل الأكسجين. البعض الآخر ، مثل المبيض ، يحرق ويهيج الجهاز الهضمي، اطلب المشورة الطبية فورًا إذا كنت تعتقد أن شخصًا ما قد ابتلع مادة سامة. .





يجب أن يكون الآباء ومقدمو الرعاية على دراية بالمرض المفاجئ وغير المبرر لدى الأطفال الصغار ، خاصةً إذا كانوا نعسانًا أو فاقدًا للوعي ، لأن التسمم قد يكون السبب.





الأعراض العامة

يمكن أن تشمل الأعراض العامة للتسمم ما يلي:





الشعور بالمرض

إسهال

آلام في المعدة

النعاس أو الدوخة أو الضعف

ارتفاع في درجة الحرارة 38 درجة مئوية (100.4 فهرنهايت) أو أعلى

قشعريرة (يرتجف)

فقدان الشهية

صداع الراس

التهيج

صعوبة في البلع (عسر البلع).

صعوبات في التنفس

إنتاج لعاب أكثر من المعتاد

الطفح الجلدي

الشفاه والجلد الأزرق (زرقة)

حروق حول الأنف أو الفم

ازدواج الرؤية أو عدم وضوح الرؤية

تشوش ذهني

نوبات

فقدان الوعي

غيبوبة في الحالات الشديد



