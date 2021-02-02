محافظ القليوبية السابق: لازم يكون فيه حسم في قوانين مخالفات البناء.. فيديو

قال الدكتور محمد عبد الظاهر محافظ القليوبية والاسكندرية الأسبق، :" نعانى من زمن طويل بسبب المشاكل المتعلقة بالمحليات، لمدة تصل لأكثر من 50 عاما، فهناك قوانين صدرت في ظاهرها رحمة، وباطنها عذاب، وأصبح العرف أقوى من القانون، وما يحدث في المخالفات فوق الوصف، وحان الوقت لقوانين حاسمة.





وأضاف خلال برنامج "حديث القاهرة"، على القاهرة والناس، مع كريمة عوض، أن العرف والتقاليد التي كانت سائدة، هو أن المستأجر أو مشترى الوحدة السكنية، يوافق على عرض المالك الأقل ماليا، في مقابل أن يتنازل عن جزء من الجراج، فيأخذ الجراج ويستخدمه لأغراض أخرى، ولكن اليوم القانون أصبح أقوى، وليس من حق المالك أن يحتفظ به.





وتابع:" هناك أكثر من طرف مسئول عن عملية الإزالة، فهناك شرطة، وأحكام قضائية، وشركات مرافق، حتى المواطن، الذى من المفترض ألا يشترى، ويصر على الشراء".



