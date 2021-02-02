اللواء عادل العمدة: التدريبات المشتركة للقوات المسلحة تنمى القدرات القتالية.. فيديو

أكد اللواء عادل العمدة المستشار بأكاديمية ناصر العسكرية أن التدريبات المشتركة للقوات المسلحة وحرصها على ادائها تأتي من أجل تنمية القدرات والتدريب على احدث أساليب القتال والاستفادة من الخبرات مع كافة الدول المتقدمة والعظمى.





وأضاف العمدة خلال مداخلة هاتفية لفضائية اكسترا نيوز أن التدريب أن هذه الاجراءات تأتي من أجل حرص القوات المسلحة للوقوف على الإستعدادالقتالي وجاهزيتها.





وتابع المستشار بأكاديمية ناصر العسكرية أن القوات الجوية لها الذراع الأساسية والتى يكون لها حق الردع.





واشتمل التدريب تنفيذ العديد من الأنشطة التدريبية والعديد من الطلعات الجوية التدريبية المشتركة وذلك بمشاركة مجموعة من أحدث الطرازات للمقاتلات متعددة المهام ، عكست مدى ما وصلت إليه القوات من مستوى راقى فضلًا على تبادل الخبرات التدريبية والتكتيكية فى التخطيط والتنفيذ وأساليب القيادة والسيطرة.



