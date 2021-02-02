اللواء عادل العمدة: التدريبات المشتركة للقوات المسلحة تنمى القدرات القتالية.. فيديو

أكد اللواء عادل العمدة المستشار بأكاديمية ناصر العسكرية أن التدريبات المشتركة للقوات المسلحة وحرصها على ادائها تأتي من أجل تنمية القدرات والتدريب على احدث أساليب القتال والاستفادة من الخبرات مع كافة الدول المتقدمة والعظمى.
وأضاف العمدة خلال مداخلة هاتفية لفضائية اكسترا نيوز أن التدريب أن هذه الاجراءات تأتي من أجل حرص القوات المسلحة للوقوف على الإستعدادالقتالي وجاهزيتها.
وتابع المستشار بأكاديمية ناصر العسكرية أن القوات الجوية لها الذراع الأساسية والتى يكون لها حق الردع.
تأتى هذه التدريبات فى إطار تنمية العلاقات العسكرية والتعاون المشترك للقوات الجوية مع نظيرتها من الدول الشقيقة والصديقة.