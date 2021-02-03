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توك شو

ماذا تفعل عند حدوث حريق.. مدير مستشفى يجيب.. فيديو

الأربعاء 03/فبراير/2021 - 08:16 ص
حريق
حريق
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إبراهيم القادري
قال الرئيس التنفيذي لأحد مستشفيات الحروق، إن الجميع لديهم تصور خاطئ، وهو ان الحريق عبارة عن حدث، يحدث للآخرين، ولا يحدث لنا، وهذا ما يجعلنا لا نأخذ حذرنا، ولا نجلب معدات الإطفاء في المنزل وأماكن العمل.

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "مساء دى ام سى" المذاع علي قناه "دي أم سي"، أننا عندما نقوم بعمل حملات توعية لتوعية المواطنين على التعامل الصحيح مع أي حريق؛ نجد انهم لا يتخيلون انه يمكن ان يحدث لهم حروق دون أن ينتبهوا.

واوضح، أن صاحب عمارة فيصل المشتعلة صرف الكثير من الأموال في انشاء المبنى ولكنه لم يجلب وسائل امان وحماية للمبني في حالة حدوث أي حريق .

وتابع: في حالة حدوث حريق ونريد انقاذ الاشخاص منه يجب اخلائهم من مكان الحريق ونقوم بنزع ملابسهم حتى يسهل عملية التنفس مؤكدا ان الشخص اذا اشتعل شخصيا لا يجب عليه الركض ولكنه يجب أن ينام على الأرض ويُقلَب (يتدحرج) حتي يتم إخماد النيران. 

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