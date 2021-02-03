برلمانية تطالب بوضع إستراتيجية لإحياء صناعة الغزل والنسيج

قالت النائبة ايفلين متي عضو لجنة الصناعة بالبرلمان، إن مشكلة تسريح العمالة دون أسباب قسرية لن تقتصر علي شركات القطاع الخاص فحسب بل بالحكومة أيضا مما يستلزم علينا معالجة التداعيات الجوهرية التي تجعل أصحاب الأعمال يتجهون إلي إجبار العاملين علي الإستقالة ومن ثم تشريد أسر وعائلات بسبب فقد عائلها مصدر كسبه.

طالبت " متي" في تصريحات خاصة لـ "صدي البلد"، بضرورة وضع إستراتيجية منظمة لتطوير صناعة الغزل والنسيج بإعتبارها صناعة كثيفة العمالة، لافتة إلي إننا نحتاج إلي مزيد من الخبرات الفنية الداعمة لعملية التصنيع بخلاف تحفيز المزارعين بتسهيلات من شأنها ترغبهم في زراعة القطن مجددا وذلك في إطار توفير المادة الخام اللازمة للصنع معقبة " عشان تنتج لازم تجهز المواد الخام والخبرة الفنية وبعدين تحط خطة إنتاج".

و أوضحت عضو مجلس النواب، أن مقترح توقيع عقوبة علي أصحاب الأعمال إذا تم تنفيذه لابد أن يسري علي كافة قطاعات الأعمال سواء حكومية أو خاص فالقضية عامة، كما أن إعادة تشغيل المصانع المتعثرة ليست علي وزارة الصناعة المسؤلية الكاملة بل تشاركها وزارة قطاع الأعمال العام.

ونوهت النائبة، عن ضرورة التنسيق بين وزرات الإستثمار والصناعة وقطاع الأعمال وعلي رأسهم مجلس الوزراء بإعتباره متولي الإدارة العامة لسير وتنفيذ برامج الحكومة، وذلك لأن تقدم القطاع الصناعي لن يتحقق بدون التكامل وتنسيق الجهود المشتركة.

وطالبت النائبة مايسة عطوة، عضو مجلس النواب، بفرض عقوبة علي أصحاب المصانع الذين يجبرون العاملين تقديم استقالتهم، مشيرة إلي أن قانون المعاشات والتأمينات للأسف أضاع حقوق العاملين بالقطاع الخاص.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب المنعقدة اليوم الثلاثاء برئاسة المستشار حنفي جبالي، والمخصصة لإلقاء وزيرة الصناعة والتجارة نيفين جامع، بيانها عن أداء وزارتها خلال الفترة 2018 -2020.

ووجهت البرلمانية، عدة تساؤلات إلي وزيرة التجارة والصناعة نيفين القباج، في مقدمتها مصير المصانع التي تم إغلاقها منذ عام 2011، ووضع العمالة التي كانت تعمل بها، بقولها : عمالنا مش لاقيين ياكلوا ويشتغلوا .. فما مصيرهم.

من جانبه، أكد النائب عبد الله الشيخ، أهمية دعم الفلاح المصري لاسيما وأنها أصحاب هذه المهنة قاربوا علي هجرها، مقترحًا دعم الفلاحين في أداء مهمتهم ومنها توفير ماكينات لجمع القطن، قائلًا: كثير من الذريعة حجروا القطن .. ولما تسأله يقولك مش مجزي".

بدورها، طالبت النائبة نيفين الكاتب بالتصدي لكافة المعوقات التي تواجه صناعة النسيج في مصر، لاسيما المصانع الموجودة بكفر الدوار، والتي في مقدمتها غرامات الغاز الطبيعي، مع تأكيدها علي أهمية أن يكون هناك اكاديميات تعليمية لتدريب العمالة وتزويدهم بالخبرات، وحث رجال الاعمال علي دعم هذه الصناعة.