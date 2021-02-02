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رياضة

حارب على الحلم .. الجماهير تدعم الأهلي في كأس العالم

الثلاثاء 02/فبراير/2021 - 10:37 م
الأهلي
الأهلي
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مصطفى كرم
دشن عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر هاشتاج #حارب_عالحلم_يااهلي دعما للمارد الأحمر في كأس العالم للأندية. 


وتصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تداولا عبر تويتر وجاءت التعليقات كالتالي "‏حاربوا على حلمنا يا رجالة حاربوا بروح شهدائنا حاربوا بروح الفانلة الحمرا ‎#حارب_عالحلم_يااهلي"  و "‏ع لاعبينا الإدراك الكاف بأن هذه البطولة بأمكانهم تحقيقها أو تحقيق ميدالية بها ف حالة أخذ كل مباراة بشكل منفصل عن البطولة وكأنها مباراة نهائي والبداية م مباراة الدحيل القطري، أنت بتلعب بلا أي ضغوطات، ألعب للأستمتاع والاستفادة من التجربة، ألعب بروح وحماس التاسعة".

وقال أخرون" ‏الدعم مستمر لرجال الاهلي قبل المونديال، قاتلوا من أجل تحقيق حلمنا‎#حارب_عالحلم_يااهلي " و" ‏حققنا كل البطولات 140 لقب غياب 7 سنين حان الوقت لتقاتلوا من أجل الظفر بميدالية تاريخية غابت عن القلعة الحمراء منذ سنوات وحان الوقت تكونوا قد الوعد ضربة البداية ضد الدحيل بعد ساعات قاتلوا من أجلنا جمهور الأهلي يثق بكم كونوا على قدر المسؤولية ‎#حارب_عالحلم_يااهلي ".

ويلتقي الأهلي  يوم الخميس القادم فريق الدحيل القطري في أولى مباريات كاس العالم للأندية على ملعب جامعة قطر،  والمقرر إقامتها خلال الفترة من 4 إلى 11 فبراير الجاري
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