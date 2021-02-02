ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

مصر للطيران تكشف أهم الرحلات التي تم إلغاؤها بعد قرار السعودية

الثلاثاء 02/فبراير/2021 - 10:45 م
مصر للطيران
مصر للطيران
Advertisements
ندى رأفت

عقب كابتن طيار عمرو  فهمي أبو العينين رئيس شركة مصر للطيران للخطوط الجوية على الإجراءات التنفيذية التي ستعقب قرار المملكة العربية السعودية بمنع استقبال القادمين إليها من 20 دولة من بينها مصر والإمارات قائلًا: " القرار صدر من  ساعة تقريبًا فقط من وزارة الداخلية السعودية ونحن في انتظار تعميم وزارة الطيران المدني السعودي وأيضًا وزارة الطيران المصرية ".


وتابع " عمرو فهمي أبو العينين " في مداخلة هاتفية عبر برنامج " كلمة أخيرة  " الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة  " ON" ، قائلًا:" لكن سنبدأ في التجهيز"، خاصة أن مصر لديها رحلات يومية لمطارات جدة بمتوسط رحلتين إلى ثلاثة يوميا ، والدمام والرياض والمدينة المنورة بمتوسط رحلتين يوميًا، بالإضافة لثلاث رحلات اسبوعية  للقصيم، مضيفًا أن هناك رحلات الاسبوعية أيضًا تنطلق من مطارات أخرى مثل مطار الاسكندرية إلى جدة وغيرها.


وكشف رئيس شركة مصر للطيران  للخطوط الجوية، أن غدًا من المفترض  أن تنطلق عشر رحلات إلى مطارات السعودية، ولكن سينطلق منها ستة رحلات فقط ، وسيتم محاولة تأخير الاربعة المتبقية وتغيير المواعيد الخاصة بهم.


وعقب  قائلًا " : غدا ستنطلق رحلات من القاهرة إلى جدة في تمام الساعة 14.30 والمدينة المنورة 14.50  والدمام في تمام التاسعة والعاشرة  صباحًا ، فضلًا عن الرياض التي ستنطلق رحلتها  في الساعة 8.20  صباحًا  ، بالاضافة لرحلة اخرى ستنطلق بعد منتصف الليلة إلى القصيم  ، وفي السابعة  والنصف صباحًا ستتحرك من مطار برج العرب ".


 وحول الرحلات التي  سيتم  إلغاؤها  قال :  مبدئيًا الرحلات التي سيتم إلغاؤها ستكون في الغد وغير مؤكدة حتى الآن  هي رحلة القاهرة إلى جدة في تمام   الساعة  23.35 والدمام  في 11.45  مساء والرياض 11.50   مساء".

Advertisements
Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لمرضى الكوليسترول.. 5 فوائد لن تصدقها لتناول ملعقة من العسل الأسود

أسعار جديدة لنسخة مرسيدس GLA موديل 2021.. تعرف عليها.. صور

شاهد.. فيراري 488 تكسر كل قواعد الدهانات بإصدار مذهل