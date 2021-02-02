مصر للطيران تكشف أهم الرحلات التي تم إلغاؤها بعد قرار السعودية

عقب كابتن طيار عمرو فهمي أبو العينين رئيس شركة مصر للطيران للخطوط الجوية على الإجراءات التنفيذية التي ستعقب قرار المملكة العربية السعودية بمنع استقبال القادمين إليها من 20 دولة من بينها مصر والإمارات قائلًا: " القرار صدر من ساعة تقريبًا فقط من وزارة الداخلية السعودية ونحن في انتظار تعميم وزارة الطيران المدني السعودي وأيضًا وزارة الطيران المصرية ".





وتابع " عمرو فهمي أبو العينين " في مداخلة هاتفية عبر برنامج " كلمة أخيرة " الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة " ON" ، قائلًا:" لكن سنبدأ في التجهيز"، خاصة أن مصر لديها رحلات يومية لمطارات جدة بمتوسط رحلتين إلى ثلاثة يوميا ، والدمام والرياض والمدينة المنورة بمتوسط رحلتين يوميًا، بالإضافة لثلاث رحلات اسبوعية للقصيم، مضيفًا أن هناك رحلات الاسبوعية أيضًا تنطلق من مطارات أخرى مثل مطار الاسكندرية إلى جدة وغيرها.





وكشف رئيس شركة مصر للطيران للخطوط الجوية، أن غدًا من المفترض أن تنطلق عشر رحلات إلى مطارات السعودية، ولكن سينطلق منها ستة رحلات فقط ، وسيتم محاولة تأخير الاربعة المتبقية وتغيير المواعيد الخاصة بهم.





وعقب قائلًا " : غدا ستنطلق رحلات من القاهرة إلى جدة في تمام الساعة 14.30 والمدينة المنورة 14.50 والدمام في تمام التاسعة والعاشرة صباحًا ، فضلًا عن الرياض التي ستنطلق رحلتها في الساعة 8.20 صباحًا ، بالاضافة لرحلة اخرى ستنطلق بعد منتصف الليلة إلى القصيم ، وفي السابعة والنصف صباحًا ستتحرك من مطار برج العرب ".





وحول الرحلات التي سيتم إلغاؤها قال : مبدئيًا الرحلات التي سيتم إلغاؤها ستكون في الغد وغير مؤكدة حتى الآن هي رحلة القاهرة إلى جدة في تمام الساعة 23.35 والدمام في 11.45 مساء والرياض 11.50 مساء".